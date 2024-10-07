Чи буде зв’язок під час відключень світла — мобільні оператори розповіли про проблеми

Під час тривалих вимкнень електроенергії в Україні низка користувачів зіткнулася із тим, що зв’язок був відсутній або працював неякісно. Після цього уряд поклав на мобільних операторів зобов’язання забезпечити доступність мобільного зв'язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин — замість 4 годин. Проте не всі оператори готові до тривалих відключень.

Про це йдеться у матеріалі Speka.

Пресслужби мобільних операторів “Київстар”, Vodafone та lifecell у спільній заяві зазначали , що вони уважно вивчають вимоги уряду, але вважають їх надто складними для реалізації, якщо не неможливими.

Серед ускладнень оператори назвали:

нестачу персоналу;

обмеження на встановлення генераторів;

дефіцит обладнання;

законодавчі процедури;

енергетичну нестабільність.

Оператори визнали, що виконання розпорядження НЦУ про 100%-ву автономність на 10 годин під час відключень залишається надто складним завданням.

Яка ситуація у мобільного оператора “Київстар”

У “Київстар” заявляли, що вже зараз приблизно 65% мережі здатні працювати автономно до чотирьох годин у разі відключення електроенергії. Також зазначили, що 40% мережі можуть працювати від 2 до 4 годин без електропостачання.

Проте збільшити час автономної роботи 30% своєї інфраструктури до 6 годин оператор обіцяє лише до другого кварталу 2025 року.

У червні оператор обіцяв закупити понад 61 тис. акумуляторів та 848 генераторів до кінця року. Проте підключити всі об’єкти до автономних джерел живлення технічно неможливо, тому пріоритети надають найбільш критичним базовим станціям.

“Зараз «Київстар» реалізує другу фазу інвестицій в енергонезалежність. Наш поточний план — забезпечити восени цього року 23-25% мережі можливістю роботи від генераторів”, — зазначили у “Київстар”.

Яка ситуація у мобільного оператора lifecell

Компанія lifecell інвестувала приблизно 1 млрд грн у забезпечення своєї мережі резервними джерелами живлення.

“Понад половина базових станцій вже обладнана акумуляторами, що дає змогу більшості абонентів залишатися на зв’язку під час планових та аварійних знеструмлень”, — заявляли у lifecell.

Яка ситуація у мобільного оператора Vodafone

У Vodafone Ukraine заявляли, що компанія активно інвестує в альтернативні джерела живлення, вкладаючи сотні мільйонів гривень. У 2022-2024 роках Vodafone виділив на це понад 674 млн грн.

Наразі мережа Vodafone готова забезпечити безперебійну роботу на 4-6 годин під час відключень світла.

Що чекає на українців взимку

Наразі всі мобільні оператори мають однакові проблеми, пов’язані з реалізацією вимог НЦУ. Тому, очікувати, що до 2025 року в Україні за умов масштабних відключень електроенергії буде якісний та стійкий мобільний зв’язок, не варто.

Проте, усі оператори активно працюють над забезпеченням автономності своїх мереж, тому зв’язок гарантовано буде кращим, ніж влітку 2024 року.

В цілому, стабільність зв’язку залежатиме від ситуації в енергосистемі, зокрема від кількості та прогнозованості відключень електрики, як зазначають більшість операторів.

Певна частина базових станцій вже підключена до генераторів, тож вони зможуть працювати під час тривалих відключень, однак можна сказати, що якість наданих послуг буде низькою.

Фото: koda.gov.ua