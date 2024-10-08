Кияни закликають запустити автобуси у години пік між станціями "Арсенальна" та "Палац Україна"

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Валерія Гуржий
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Кияни зареєстрували петицію із закликом запустити автобуси у ранкові та вечірні час між станціями метро "Арсенальна" та "Палац Україна".

Свою пропозицію аргументують величезним скупченням людей на станціях "Арсенальна", "Печерська" та "Палац Україна", а такий маршрут автобуса дозволить розвантажити ці станції.

Для автобусів пропонують такий маршрут: Арсенальна площа – вулиця Князів Острозьких – вулиця Генерала Алмазова – площа Лесі Українки – вулиця Євгена Коновальця – вулиця Велика Васильківська – вулиця Лабораторна – вулиця Антоновича – вулиця Єжи Гедройця – ст.м. Палац Україна.

В зворотньому напрямку : вулиця Велика Васильківська – вулиця Євгена Коновальця – площа Лесі Українки – вулиця Генерала Алмазова – вулиця Князів Острозьких – вулиця Михайла Омеляновича-Павленка – площа Слави – Арсенальна площа.

Фото: Київпастранс

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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