Кияни закликають запустити автобуси у години пік між станціями "Арсенальна" та "Палац Україна"

Кияни зареєстрували петицію із закликом запустити автобуси у ранкові та вечірні час між станціями метро "Арсенальна" та "Палац Україна".

Свою пропозицію аргументують величезним скупченням людей на станціях "Арсенальна", "Печерська" та "Палац Україна", а такий маршрут автобуса дозволить розвантажити ці станції.

Для автобусів пропонують такий маршрут: Арсенальна площа – вулиця Князів Острозьких – вулиця Генерала Алмазова – площа Лесі Українки – вулиця Євгена Коновальця – вулиця Велика Васильківська – вулиця Лабораторна – вулиця Антоновича – вулиця Єжи Гедройця – ст.м. Палац Україна.

В зворотньому напрямку : вулиця Велика Васильківська – вулиця Євгена Коновальця – площа Лесі Українки – вулиця Генерала Алмазова – вулиця Князів Острозьких – вулиця Михайла Омеляновича-Павленка – площа Слави – Арсенальна площа.

Фото: Київпастранс