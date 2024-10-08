До кінця року планують запустити залізничне сполучення між Києвом і Братиславою

До кінця року планують запустити залізничне сполучення між Києвом та Братиславою.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач за підсумками міжурядових консультацій.

До кінця 2024 року Київ планують з’єднати зі словацькими містами Братислава та Кошице. Залізничний маршрут передбачає пересадку в Чопі, що полегшить подорожі між столицями обох країн.

У складі потяга також будуть вагони до Відня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками других міжурядових консультацій зі Словаччиною.

Крім того, наразі тривають роботи з будівництва вузької колії до Ужгорода, яка забезпечить пряме пасажирське сполучення між Братиславою, Чопом та Ужгородом.

Запуск цього напрямку заплановано на 2025-2026 роки.

Фото: УЗ