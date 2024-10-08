Українська компанія з Нікополя поставила труби для ракет SpaceX

Український виробник безшовних нержавіючих труб “Сентравіс” (Centravis) отримав спеціальне замовлення від аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомили у компанії, пише Forbes Україна.

Для SpaceX “Сентравіс” поставить 28 тонн товстостінної труби, яка поєднує в собі пластичність, твердість, здатність витримувати надвеликий тиск і може працювати в умовах агресивного середовища.

Трубу українського виробника планують використати для подачі палива в ракети SpaceX.

Замовлення виконали протягом 2,5 місяця, у дуже стислі терміни, на основному виробництві в Нікополі.

“Трубу вже відвантажили і незабаром вона буде у розпорядженні SpaceX”, — повідомила компанія “Сентравіс”.

За словами Дмитра Киселенка, менеджера з продажів Centravis Sales America, замовлення від SpaceX було нетипове, оскільки безшовні нержавіючі труби подібного діаметру та характеристик серійно не виробляють.

Фото: ukr.net