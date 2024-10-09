На Львівщині створять інститут, який займатиметься реставрацією пам’яток культури

На Львівщині з'явиться комунальне підприємство “Західноукраїнський науково-реставраційний інститут”, який займатиметься реставрацією пам’яток культурної спадщини і музейних фондів.

Про це повідомляє Львівська обласна рада.

“Підприємство реставруватиме пам’ятки культурної спадщини і музейні фонди, які зараз зберігаються у сховищах. Західноукраїнський науково-реставраційний інститут здійснюватиме свою діяльність на обладнанні, наданому західними донорами, які допомагають комунальним підприємствам у такій діяльності. Плануємо, що підприємство зможе конкурувати на ринку реставраційних робіт”, — розповів заступник голови комісії з питань комунального майна Ростислав Добош.

Наразі у області працюють над пошуком професійного менеджменту і приміщення для майбутнього інституту.

Фото: “Твоє місто”