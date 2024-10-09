На Львівщині створять інститут, який займатиметься реставрацією пам’яток культури

648
Наталія Габрух
share share

На Львівщині з'явиться комунальне підприємство “Західноукраїнський науково-реставраційний інститут”, який займатиметься реставрацією пам’яток культурної спадщини і музейних фондів.

Про це повідомляє Львівська обласна рада.

“Підприємство реставруватиме пам’ятки культурної спадщини і музейні фонди, які зараз зберігаються у сховищах. Західноукраїнський науково-реставраційний інститут здійснюватиме свою діяльність на обладнанні, наданому західними донорами, які допомагають комунальним підприємствам у такій діяльності. Плануємо, що підприємство зможе конкурувати на ринку реставраційних робіт”, — розповів заступник голови комісії з питань комунального майна Ростислав Добош.

Наразі у області працюють над пошуком професійного менеджменту і приміщення для майбутнього інституту.

Фото: “Твоє місто”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 жовтня 2024
share share
Куди піти у Києві 11-13 жовтня: концерт "Океану Ельзи", благодійний Кураж та фестиваль дерунів Куди піти у Києві 11-13 жовтня: концерт "Океану Ельзи", благодійний Кураж та фестиваль дерунів Рада перейменувала міста Южноукраїнськ і Южне: які назви з’явилися Рада перейменувала міста Южноукраїнськ і Южне: які назви з’явилися Харківські студенти розробили проєкти інклюзивних терапевтичних просторів: фото Харківські студенти розробили проєкти інклюзивних терапевтичних просторів: фото У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки: фото У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.