Куди піти у Києві 11-13 жовтня: концерт "Океану Ельзи", благодійний Кураж та фестиваль дерунів

Протягом 11-13 жовтня відбудуться різноманітні події, серед яких концерт гурту "Океан Ельзи" та виконавиці Круть, благодійний Кураж, фестиваль дерунів у Squat, вечірка у Куренях та розмова про мистецтво з сестрами Фельдман та вечірка у Куренях.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Концерт відбудеться до 30-річчя гурту Океан Ельзи. Тут для вас звучатимуть вже добре відомі та впізнавані пісні гурту.

Ціна: від 650 грн. Квитки

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 11-13, 15-16 жовтня з 18:00

11 жовтня відбудеться концерт "20 як є" до 20-річчя гри Марини Круть на Бандурі на честь закриття літнього сезону. Krut обіцяє здивувати всіх програмою, яка включатиме найкращі треки та абсолютно нові пісні. До концерту також долучаться запрошені музиканти та гості.



13 жовтня почнеться виступ співачки Lely45. Нещодавно виконавиця випустила щирий альбом "Чорний лебідь", який є рефлексією на події останнього часу, що відбуваються в Україні. Цього дня також будуть виступати гурти Brykulets о 15:00 та Adam о 17:00.

Локація є рet-friendly, тут є ресторан, спортивний майданчик, lounge зони, фуд-корт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 11жовтня з 19:00, 13 жовтня з 15:00

Субота

На благодійному Куражі Гараж сейл на вас чекає купа крутих брендів зі знижками від -30% на все.

А на фудкорті будуть:

Yellow place — кава, масала та гарячі напої.

Sabotage wine — стенд з натуральним вином.

Bakehouse — пампухи, пиріжки та випічка.

Mirali — борщ, курка гриль, бургери.

Garage beer garden

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Гараж, вул. Межигірська, 82

Коли: 12-13 жовтня з 12:00

Легендарний марафон у 2024 році відбудеться вже 14-й раз. Всього доступно два формати – офлайн у Києві або онлайн у будь-якому куточну світу. 50% від прибутку із забігу організатори передадуть до UNITED24.

Доступні дистанції:

Марафон незламності 42 км

Півмарафон незламності 21 км

Десятка незламності 10 км

П’ятірка незламності 5 км

Миля незламності1,6 км

Дитячі забіги 1000/500/300 м

Ціна: від 550 грн. Реєстрація

Де: Труханів острів

Коли: 12 жовтня з 10:00, 13 жовтня з 07:00

Арт-терапія "Малюємо з Prosecco" – це художній майстер-клас, де ви зможете поєднати свою творчість із насолодою. Підходить як для тих, хто має досвід у художньому мистецтві, так й тим, хто не вміє зовсім.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: ТЦ Gorodok Gallery, пр-т С. Бандери, 23

Коли: 12 жовтня 15:00

Лайнап: Aidentique — його музику відзначають не лише на українській сцені, але й на глобальних платформах, що робить кожен його виступ очікуваним, Beat Inside — проєкт, який привезе з собою свіжий подих Одеси. Його музика органічно поєднує силу басу та мелодичні підйоми, Kroft — її виступи завжди викликають емоційний резонанс, залишаючи спогад у слухача. Чіткі ритмічні структури й виразні звукові форми перетворюють кожен сет на окрему історію.

Ціна: від 350грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 12 жовтня 16:00

Неділя

На ньому буде:

молекулярні Деруни: сезон 2 від Насті Телікової

кропка Ў — справжні білоруські деруни

Radchenkofood з трьома варіаціями дерунів

деруни від спільноти подкасту Броманс та Макса Щербини

ферментовані деруни з ферментованими соусами від Пана Ферментора

манджарня з двома видами німецьких дерунів від Ремельє. Комфортна їжа

Також на події гратиме гурт "Збитень". Основною метою є збір донатів, тож відсоток від прибутку з кожної дерунярні буде надісланий на актуальні запити.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 13 жовтня з 12:00

13 жовтня відбудеться розмова про мистецтво – це неформальна зустріч із сучаними митцями із заглибленням у процес створення мистецтва, його значення та вплив на суспільство.

Учасники матимуть можливість почути особисті історії художників, дізнатися про їх творчий шлях, натхнення виклики та особисті рефлексії щодо актуальних тем у мистецтві. Це відкрите обговорення, яке стимулюватиме нові ідеї, сприятиме діалогу та взаємному натхненні між художниками і глядачами.

Запрошені митці і мисткині: Арт група Лісова, 3, Анна Верещака, Максим Ветеріс, Міша Тарасенко, Рома Михайлов та Сестри Фельдман.

Цього ж дня відбудеться вечірка на честь завершення Design week. У вас буде можливість перевірити свою удачу в лотереї "Колесо Фортуни" і виграти мистецький артефакт від сучасних українських художників і художниць.

Ціна: на вечірку вхід вільний, а участь в розмові – 400 грн. Квитки

Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а

Коли: 13 жовтня 17:00 та 19:00

Фото: Океан Ельзи, Аidentique, bandura_krut, kyiv_city_marathon, Avangarden