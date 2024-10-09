Рада перейменувала міста Южноукраїнськ і Южне: які назви з’явилися

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Наталія Габрух
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Верховна Рада перейменувала міста Южноукраїнськ Миколаївської області та Южне Одеської області на Південноукраїнськ і Південне.

Про це повідомив член фракції “Голос” Ярослав Железняк у соцмережах.

За його словами, відповідні постанови підтримали 275 та 279 народних депутатів.

Водночас Верховна Рада не підтримала перейменування міст Первомайськ Миколаївської області, Синельникове Дніпропетровської області та Павлоград Дніпропетровської області.

Відомо, що Верховній Раді пропонували перейменувати Первомайськ на Ольвіополь або Ольвію, Синельникове на Роднопілля, Павлоград на Матвіїв.

Фото: discover.ua

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Опубліковано: 09 жовтня 2024
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