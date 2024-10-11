Кияни закликають посилити контроль за авто, які їздять без глушників

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Валерія Гуржий
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Петиція щодо заклику посилити контроль за дотриманням рівня шуму на дорогах столиці від транспортних засобів набрала необхідну кількість голосів.

Автор петиції нагадує, що ще у 2022 році Київрада заборонила пересування столицею транспортних засобів з гучним вихлопом, але це рішення досі ігнорується частиною учасників дорожнього руху, що особливо це відчутно у житлових кварталах.

"Прошу посилити контроль за дотриманням рівня шуму на дорогах столиці, що покращить умови проживання у нашому місті, особливо в умовах воєнного стану", – сказано у петиції.

Він також посилається на законопроєкт, який зареєстрували у Верховній Раді ще у серпні 2023 року про введення штрафів за гучний вихлоп на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Але поки він не проголосований.

Раніше ми писали, що у Києві заборонили рух транспорту без шумопоглиначів на час дії воєнного стану. Тоді ж у місті заборонили заходи з феєрверками, гучним співом і музикою на час дії воєнного стану.

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Опубліковано: 11 жовтня 2024
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