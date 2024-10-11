Кияни закликають посилити контроль за авто, які їздять без глушників
Петиція щодо заклику посилити контроль за дотриманням рівня шуму на дорогах столиці від транспортних засобів набрала необхідну кількість голосів.
Автор петиції нагадує, що ще у 2022 році Київрада заборонила пересування столицею транспортних засобів з гучним вихлопом, але це рішення досі ігнорується частиною учасників дорожнього руху, що особливо це відчутно у житлових кварталах.
"Прошу посилити контроль за дотриманням рівня шуму на дорогах столиці, що покращить умови проживання у нашому місті, особливо в умовах воєнного стану", – сказано у петиції.
Він також посилається на законопроєкт, який зареєстрували у Верховній Раді ще у серпні 2023 року про введення штрафів за гучний вихлоп на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Але поки він не проголосований.
Раніше ми писали, що у Києві заборонили рух транспорту без шумопоглиначів на час дії воєнного стану. Тоді ж у місті заборонили заходи з феєрверками, гучним співом і музикою на час дії воєнного стану.