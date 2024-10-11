У 2025 році в Україні можуть легалізувати криптовалюту: як вона оподатковуватиметься

У першій половині 2025 року в Україні можуть легалізувати криптовалюту. Наразі триває робота над відповідним законопроєктом відповідно до вимог Нацбанку разом з МВФ.

Про це повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі YouTube-каналу ASATrьопс.

"Допрацьовується той, що лежить у нас у комітеті. Ми матимемо від експертів МВФ вже конкретну офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту та обкласти її податком відповідним чином", – сказав Гетьманцев.

За словами нардепа, податкових пільг для власників криптовалюти не буде.

"Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів – коли оподатковується інвестиційний прибуток", – додав він.

Раніше ми писали, що в Україні запустили безоплатний курс із криптограмотності та блокчейну від Мінцифри.