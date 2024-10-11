Uklon створив словник жестової мови для спілкування з водіями з порушеннями слуху

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Ірина Маймур
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Uklon спільно з ГО “Відчуй” створили словник жестової мови для спілкування з водіями із порушеннями слуху.

Про запуск повідомляє Marketing Media Review.

Словник жестової мови доступний у мобільному застосунку. Він дає змогу пасажирам спілкуватися з водіями, які мають порушення слуху або мовлення, за допомогою простих фраз жестовою мовою.

Словник містить найпоширеніші фрази, які можуть стати в нагоді під час поїздки, зокрема: “відчиніть вікно”, “відкрийте багажник”, “дякую” тощо. Коли поїздку обслуговуватиме водій із порушенням слуху, пасажири отримуватимуть сповіщення про можливість скористатися словником у застосунку.

Наразі в сервісі працює близько 400 водіїв із порушеннями слуху або мовлення.

Фото: Uklon

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Опубліковано: 11 жовтня 2024
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