Uklon створив словник жестової мови для спілкування з водіями з порушеннями слуху
Uklon спільно з ГО “Відчуй” створили словник жестової мови для спілкування з водіями із порушеннями слуху.
Про запуск повідомляє Marketing Media Review.
Словник жестової мови доступний у мобільному застосунку. Він дає змогу пасажирам спілкуватися з водіями, які мають порушення слуху або мовлення, за допомогою простих фраз жестовою мовою.
Словник містить найпоширеніші фрази, які можуть стати в нагоді під час поїздки, зокрема: “відчиніть вікно”, “відкрийте багажник”, “дякую” тощо. Коли поїздку обслуговуватиме водій із порушенням слуху, пасажири отримуватимуть сповіщення про можливість скористатися словником у застосунку.
Наразі в сервісі працює близько 400 водіїв із порушеннями слуху або мовлення.
Фото: Uklon
Опубліковано: 11 жовтня 2024