Uklon створив словник жестової мови для спілкування з водіями з порушеннями слуху

Uklon спільно з ГО “Відчуй” створили словник жестової мови для спілкування з водіями із порушеннями слуху.

Про запуск повідомляє Marketing Media Review.

Словник жестової мови доступний у мобільному застосунку. Він дає змогу пасажирам спілкуватися з водіями, які мають порушення слуху або мовлення, за допомогою простих фраз жестовою мовою.

Словник містить найпоширеніші фрази, які можуть стати в нагоді під час поїздки, зокрема: “відчиніть вікно”, “відкрийте багажник”, “дякую” тощо. Коли поїздку обслуговуватиме водій із порушенням слуху, пасажири отримуватимуть сповіщення про можливість скористатися словником у застосунку.

Наразі в сервісі працює близько 400 водіїв із порушеннями слуху або мовлення.

Фото: Uklon