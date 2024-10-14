МОН підтримало законопроєкт про заборону російської мови у школах під час перерв

Міністерство освіти і науки підтримало законопроєкт, яким пропонується заборонити використання російської мови у школах під час перерв.

Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, при ухваленні рішень для захисту української мови, треба враховувати можливість рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

“Це, безумовно, в жодному разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що вона використовується як зброя, як передумова для агресії. Тому ми дбаємо про мови корінних народів, національних спільнот і, перш за все, про розвиток української мови”, — наголосив Оксен Лісовий.

Нагадаємо, 1 жовтня у Раді зареєстрували законопроєкт №12086 , який може зобовʼязати учнів і вчителів говорити українською мовою не тільки під час занять, а й під час перерв. Його ініціаторкою є народна депутатка та освітянка Наталія Піпа.

Фото: pressmaster