Стати оператором дрона можна буде через "Дію" без ТЦК та ВЛК

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Валерія Гуржий
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Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск рекрутингу до підрозділів операторів безпілотників у застосунку "Дія". Щоб мобілізуватися через застосунок, не треба буде йти до ТЦК та проходити ВЛК.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Суспільне".

За словами Федорова, рекрутинг через "Дію" має гарантувати військовозобов'язаному можливість потрапити саме в обраний ним підрозділ ударних дронів. Таких, нині нараховується близько 200.

"Ми можемо швидко дозволити у кілька кліків доєднатися до підрозділу, куди людина хоче піти служити. І що важливо, вона вже фактично з підписаним контрактом приходить на базу військової підготовки і вже немає якоїсь ймовірності, що цю людину можуть відправити в будь-який інший підрозділ", — зауважив він.

За його словами, такий рекрутинг має запрацювати впродовж кількох тижнів.

Також постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що 15 жовтня уряд погодив пропозицію Мінцифри щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Посадовець додав, що рекрутинг в електронній формі включає вибір людиною військової частини та спеціальності, подачу нею заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням порталу "Дія", а також включаючи відповідний мобільний застосунок.

Раніше ми писали, що eкраїнська платформа з працевлаштування та агенція з рекрутингу Lobby X створила інструкцію для цивільних, як потрапити на бажані посади до ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Опубліковано: 15 жовтня 2024
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