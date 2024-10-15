БЖ став учасником програми підтримки українських медіа "Голоси України"

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Олександра Явник
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Редакція БЖ взяла участь у програмі "Голоси України", складовою частиною якої є проєкт стипендій для українських медіа та журналістів.

Про програму

“Голоси України” (Voices of Ukraine) – це програма Європейського центру свободи преси та медіа з підтримки українських медіа.

Програма спрямована на підтримку журналістів, які перебувають у небезпеці. Проєкт стипендій від Лабораторії журналістики суспільного інтересу є складовою програми, яку координує Європейський центр свободи преси та медіа.

“Голоси України” реалізується у межах Ініціативи Ганни Арендт і фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

Про редакційну політику

Участь у програмі “Голоси України” не впливає на редакційну політику редакції БЖ. Наші матеріали містять виключно погляди та інформацію, отриману редакцією.

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Опубліковано: 15 жовтня 2024
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