В Україні обмежать швидкість на дорогах до 50 км/год: коли саме

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Наталія Габрух
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З 1 листопада в Україні вводяться нові обмеження швидкості на дорогах, зокрема, швидкість руху буде знижено до 50 км/год.

Про це під час телемарафону повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, наразі не йде мова про зміну правил дорожнього руху, це лише перехід на “зимовий період”, коли існує підвищена небезпека для усіх учасників дорожнього руху.

У зв'язку з цими змінами, ділянки доріг, де раніше дозволялося підвищення швидкості до 80 км/год, отримають нові знаки з обмеженням до 50 км/год.

“У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху”, – пояснив Олексій Білошицький.

Фото: avtoportal

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Опубліковано: 16 жовтня 2024
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