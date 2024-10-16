Сервіс Liki24 запускає доставку медикаментів з України у 25 країн ЄС

28
Наталія Габрух
share share

Сервіс Liki24 запустив доставку медикаментів з України до 25 країн ЄС. Препарати відправлятимуть з понад 12 тисяч аптек.

Про це йдеться на сайті Liki24.

Ліки можна замовити у наступні країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Як зробити замовлення ліків за кордон?

Послуга доступна тільки на сайті Liki24.com. Щоб зробити замовлення потрібно:

  • вибрати варіант “Доставка в ЄС” у правому верхньому куті екрана (в блоці вибору міста);
  • вибрати необхідні товари;
  • в чекауті вказати повні дані для отримання;
  • перевірити дані для відправки, особливо код міста та місцевий номер телефону;
  • сплатити замовлення.

Замовлення буде відправлено протягом 2 робочих днів. На вказаний e-mail ви отримаєте міжнародний номер ТТН від поштової служби DPD або UPS для відстеження замовлення. Вартість доставки — від 30 до 60 євро.

Замовити можна також і рецептурні препарати. Для цього на сторінці оформлення замовлення потрібно прикріпити електронний рецепт.

Фото: Liki24.com

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 жовтня 2024
share share
Дивіться, як у Львові відновлюють мозаїку “Інформаційний простір”, знищену у 2023 році Дивіться, як у Львові відновлюють мозаїку “Інформаційний простір”, знищену у 2023 році Компанія Ecola створила застосунок для сортування сміття: які функції там є Компанія Ecola створила застосунок для сортування сміття: які функції там є “Львівська майстерня шоколаду” відреставрує будинок-памʼятку XVII століття у Львові: для чого “Львівська майстерня шоколаду” відреставрує будинок-памʼятку XVII століття у Львові: для чого “Київхліб” закрив п’ять із шести магазинів без касирів у Києві: чому “Київхліб” закрив п’ять із шести магазинів без касирів у Києві: чому
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.