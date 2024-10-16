Сервіс Liki24 запускає доставку медикаментів з України у 25 країн ЄС

Сервіс Liki24 запустив доставку медикаментів з України до 25 країн ЄС. Препарати відправлятимуть з понад 12 тисяч аптек.

Про це йдеться на сайті Liki24.

Ліки можна замовити у наступні країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Як зробити замовлення ліків за кордон?

Послуга доступна тільки на сайті Liki24.com. Щоб зробити замовлення потрібно:

вибрати варіант “Доставка в ЄС” у правому верхньому куті екрана (в блоці вибору міста);

вибрати необхідні товари;

в чекауті вказати повні дані для отримання;

перевірити дані для відправки, особливо код міста та місцевий номер телефону;

сплатити замовлення.

Замовлення буде відправлено протягом 2 робочих днів. На вказаний e-mail ви отримаєте міжнародний номер ТТН від поштової служби DPD або UPS для відстеження замовлення. Вартість доставки — від 30 до 60 євро.

Замовити можна також і рецептурні препарати. Для цього на сторінці оформлення замовлення потрібно прикріпити електронний рецепт.

Фото: Liki24.com