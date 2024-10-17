“Дія” запускає рекрутинг до армії дронів: як подати заявку та вибрати підрозділ

“Дія” запускає рекрутинг до армії дронів.

У застосунку можна обрати конкретний підрозділ і спеціальність без перерозподілів і мобілізації через ТЦК.

Підтвердити придатність до служби можна просто галочкою в “Дії”.

Серед доступних вакансій — оператори дронів різних типів, від FPV до нічних дронів-бомбардувальників, а також спеціалісти наземних груп, що відповідають за технічне обслуговування, інженерію, ремонт та підтримку.

Аби скористатися новою функцією, потрібно:

оновити застосунок “Дія”;

перейти в розділ “Сервіси”;

обрати опцію “Вступити в армію дронів”;

вибрати напрямок та військову частину.

Після подання заявки підрозділ розгляне її та запросить на співбесіду. Після цього підписується контракт і починається навчання.

Фото: скриншот з відео “Дії”