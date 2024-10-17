“Дія” запускає рекрутинг до армії дронів: як подати заявку та вибрати підрозділ
“Дія” запускає рекрутинг до армії дронів.
У застосунку можна обрати конкретний підрозділ і спеціальність без перерозподілів і мобілізації через ТЦК.
Підтвердити придатність до служби можна просто галочкою в “Дії”.
Серед доступних вакансій — оператори дронів різних типів, від FPV до нічних дронів-бомбардувальників, а також спеціалісти наземних груп, що відповідають за технічне обслуговування, інженерію, ремонт та підтримку.
Аби скористатися новою функцією, потрібно:
- оновити застосунок “Дія”;
- перейти в розділ “Сервіси”;
- обрати опцію “Вступити в армію дронів”;
- вибрати напрямок та військову частину.
Після подання заявки підрозділ розгляне її та запросить на співбесіду. Після цього підписується контракт і починається навчання.
Фото: скриншот з відео “Дії”
Опубліковано: 17 жовтня 2024
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