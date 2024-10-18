Monobank запускає власний маркетплейс з гаджетами, електронікою та комп’ютерною технікою

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Валерія Гуржий
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Український Monobank запускає платформу market by mono — власний маркетплейс з 20 000 товарів у трьох категоріях: гаджети, електроніка та комп’ютерна техніка.

Про це розповіли співвласники Monobank Олег Гороховськи і Михайло Рогальський, пише AIN.

Платформа з'являтиметься у користувачів мобільного застосунку протягом кількох днів з 21 жовтня та буде доступною в нижньому меню. Аби скористатись маркетплейсом, треба оновити затосунок до останньої версії.

За словами Гороховського, маркетплейс дозволить користувачам зручно і вигідно купити товар, та не витрачати час на комунікацію з продавцем. При цьому, на будь-який товар у маркеті можна буде оформити "Покупкою частинами" без переплат.

Поки у маркетплейса є три партнери: Moyo, КТС, Click. Ще з багатьма є усні домовленості, але вони додаватимуться вже після запуску. Поки на платформі буде 3 категорії продукції – гаджети, смарт-електроніка та комп’ютерна техніка. З часом додадуть й інші, адже поки концентруються на якості асортименту, тому багато часу витратили саме на підбір якісного каталогу.

Фото: AIN

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Опубліковано: 18 жовтня 2024
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