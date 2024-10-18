Найбільший індустріальний парк заходу України побудують у Львові: візуалізації

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Валерія Гуржий
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Майстерня Aranchii Architects спроєктувала найбільший індустріальний парк заходу України Формація.Львів для Alterra Group.

Про це повідомив архітектор Дмитро Аранчій.

За його словами концепція сталого розвитку покликана створити не лише оптимальні умови для розвитку виробництва, а й зробити це в максимально екологічний спосіб розвиваючи сильну спільноту.

Індустріальний парк позиціонує себе, як такий, що уможливлює розвиток бізнесу та запускає перехід від сировинної до індустріальної економіки.

Виїзд з нього відбуватиметься на Кільцеву дорогу та вулицю Городоцьку. Парк матиме такі інфраструктурні можливості: лабораторію прототипування, R&D-центр, бізнес-інкубатор, простір для заходів, офіси та шоуруми, а також супермаркет, аптеки, кафе, ресторан, медичний центр, зону відпочинку, спортзал, спортивне мультифункціональне поле та лаунж-зону.

Фото: Дмитро Аранчій

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Опубліковано: 18 жовтня 2024
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