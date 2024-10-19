У Київській області безкоштовно надають будівельні матеріали для ВПО: як отримати
Благодійний фонд “Рокада” безкоштовно надає будівельні матеріали для осіб зі статусом ВПО у Київській області.
Про це повідомляє благодійний фонд “Рокада”.
Наразі у наявності матеріали для утеплення приміщення.
Отримати допомогу можуть ВПО у Київські області, які:
- придбали житло;
- орендують житло на довгий термін;
- проживають у будинку, що надала громада.
Наразі для ремонту житла надають такі матеріали: шифер, дошки, вікна, двері, гіпсокартон, ОСБ-плити, душову кабіну, унітаз, умивальник, саморізи, металочерепицю тощо.
Умовами програми передбачено, що надані матеріали повинні бути використані протягом 2-3 місяців після отримання.
Щоб отримати будівельні матеріали, необхідно заповнити форму за посиланням.
Фото: Благодійний фонд “Рокада”
Опубліковано: 19 жовтня 2024
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