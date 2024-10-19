У Київській області безкоштовно надають будівельні матеріали для ВПО: як отримати

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Наталія Габрух
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Благодійний фонд “Рокада” безкоштовно надає будівельні матеріали для осіб зі статусом ВПО у Київській області.

Про це повідомляє благодійний фонд “Рокада”.

Наразі у наявності матеріали для утеплення приміщення.

Отримати допомогу можуть ВПО у Київські області, які:

  • придбали житло;
  • орендують житло на довгий термін;
  • проживають у будинку, що надала громада.

Наразі для ремонту житла надають такі матеріали: шифер, дошки, вікна, двері, гіпсокартон, ОСБ-плити, душову кабіну, унітаз, умивальник, саморізи, металочерепицю тощо.

Умовами програми передбачено, що надані матеріали повинні бути використані протягом 2-3 місяців після отримання.

Щоб отримати будівельні матеріали, необхідно заповнити форму за посиланням.

Фото: Благодійний фонд “Рокада”

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Опубліковано: 19 жовтня 2024
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