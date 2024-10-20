Uklon може відновити роботу в комендантську годину: де саме

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Наталія Габрух
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Український онлайн-сервіс таксі Uklon попередньо погодив із владою у Львові відновлення роботи в комендантську годину.

Про це повідомив співзасновник компанії Дмитро Дубровський, пише “Інтерфакс-Україна”.

“У Львові ми вже подали запити і в міську адміністрацію, і у військову, щоб повернути сервіс у комендантську годину. Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на Західній Україні ми почнемо знову працювати в комендантську годину”, — заявив Дмитро Дубровський.

За його словами, позитивні рішення про відновлення роботи служби таксі в комендантську годину також можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.

Дубровський пояснив, що рішення про припинення роботи вночі було ухвалено у зв'язку з проблемами — інформаційною атакою і вимогами Нацполіції, яка почала зупиняти і штрафувати автомобілі Uklon.

Фото: Depositphotos

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Опубліковано: 20 жовтня 2024
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