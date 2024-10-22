На Центральному залізничному вокзалі відкриють інклюзивне банківське відділення

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкриють інклюзивне мінібанківське відділення.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Відділення забезпечить безперешкодний доступ до банківських послуг для людей з інвалідністю та маломобільних верств населення.

Новий простір стане частиною загальної модернізації вокзалу.

Представники УЗ вже провели зустріч із найбільшими банками України та обговорили технічні вимоги й умови участі в аукціоні на оренду.

Фото: УЗ