На Центральному залізничному вокзалі відкриють інклюзивне банківське відділення
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкриють інклюзивне мінібанківське відділення.
Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Відділення забезпечить безперешкодний доступ до банківських послуг для людей з інвалідністю та маломобільних верств населення.
Новий простір стане частиною загальної модернізації вокзалу.
Представники УЗ вже провели зустріч із найбільшими банками України та обговорили технічні вимоги й умови участі в аукціоні на оренду.
Фото: УЗ
Опубліковано: 22 жовтня 2024
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