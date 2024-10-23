У музеях Бельгії і Німеччини запрацювали аудіогіди українською мовою

Аудіогіди українською мовою з’явилися у Музеї старого мистецтва, Музеї межі століть та Музеї Рене Магрітта, які входять до Королівських музеїв витончених мистецтв Бельгії, а також у художньому музеї Барберіні в німецькому Потсдамі.

Про це повідомили у телеграм-каналі першої леді Олени Зеленської.

“Експонати Музею старого мистецтва, Музею межі століть та Музею Рене Магрітта стали ближчими для українських відвідувачів — бо заговорили українською за допомогою нашого аудіогіда”, — написала Олена Зеленська.

Крім того, аудіогіди українською тепер доступні і в художньому музеї Барберіні в німецькому Потсдамі. Музей відомий своєю колекцією пейзажного живопису світових імпресіоністів та постімпресіоністів. Тут зберігаються 34 картини Клода Моне.

“Отже, в нашому проєкті з українізації пам’яток світу вже 89 аудіогідів у 47 країнах. Продовжуємо говорити зі світом мовою мистецтва. Нехай воно буде зрозумілим і примножує порозуміння між усіма вільними країнами”, — підсумувала Олена Зеленська.

Фото: Олена Зеленська