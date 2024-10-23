Український фільм “Конотопська відьма” вийде на Netflix: коли саме

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Наталія Габрух
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Український фільм “Конотопська відьма” 30 жовтня вийде на Netflix.

Про це повідомили на сторінці Netflix Україна у соцмережах.

За перші 4 дні прокату український фільм "Конотопська Відьма" зібрав 11 960 941 грн бокс-офісу.

Головну роль у фільмі зіграла акторка Тетяна Малкова, коханого Відьми, Андрія, — Тарас Цимбалюк, тітку — Олена Хохлаткіна.

Сюжет “Конотопської відьми” розгортається навколо прадавньої відьми з Конотопу, яка, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил. Але з початком війни російські солдати захоплюють її рідне місто, і жорстоко вбивають її коханого. Розлючена молода жінка повертає свої здібності, щоб жорстоко помститися окупантам.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 23 жовтня 2024
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