Українська комедія “Смак свободи” вийде на Netflix
Українська романтична комедія “Смак Свободи” з 28 серпня стане доступною на стримінговій платформі Netflix.
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
Стрічку створювала студія Ganza Film за фінансової підтримки Держкіно, яке вклало 27,1 млн грн. Режисером виступив Олександр Березань.
У фільмі зіграли Ірма Вітовська та Ірина Кудашова, а також Костянтин Темляк, Римма Зюбіна та інші.
За сюжетом стрічки молода шеф-кухар Варя залишає все, щоб знайти своє місце в світі гастрономії. Подорожуючи до Львова, вона відкриває для себе забуту книгу легендарної Ольги Франко, яка змінює все її життя.
Фото: скриншот
Опубліковано: 21 серпня 2024
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