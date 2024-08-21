Українська комедія “Смак свободи” вийде на Netflix

Українська романтична комедія “Смак Свободи” з 28 серпня стане доступною на стримінговій платформі Netflix.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Стрічку створювала студія Ganza Film за фінансової підтримки Держкіно, яке вклало 27,1 млн грн. Режисером виступив Олександр Березань.

У фільмі зіграли Ірма Вітовська та Ірина Кудашова, а також Костянтин Темляк, Римма Зюбіна та інші.

За сюжетом стрічки молода шеф-кухар Варя залишає все, щоб знайти своє місце в світі гастрономії. Подорожуючи до Львова, вона відкриває для себе забуту книгу легендарної Ольги Франко, яка змінює все її життя.

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