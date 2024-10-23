Молоді підприємці можуть отримати грант на власну справу до 150 тис. грн через “Дію”

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Наталія Габрух
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Молоді підприємці можуть отримати грант до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу в межах програми “Власна Справа” через “Дію”.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Подати заявку може молодь віком до 25 років на порталі “Дія” в розділі “Грант на власну справу”. Щоб отримати кошти молодим підприємцям не потрібно створювати нові робочі місця, але якщо учасник виграє грант, то йому треба буде відкрити ФОП.

Через три роки учасники зможуть ще раз отримати грант від держави — вже за програмою “Власна Справа” на загальних умовах. На сьогодні — це 250 тис. гривень за умови створення не менше двох робочих місць.

Також за грантовою програмою “Власна Справа” українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Фото: The Page

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Опубліковано: 23 жовтня 2024
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