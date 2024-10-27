Дивіться, як на Київщині відновили міст через річку Трубіж, зруйнований росіянами

На Київщині відбудували міст через річку Трубіж на дорозі Т-10-18 Бориспіль — Березань — Яготин, який зруйнували у березні 2022 року.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області.

Новий залізобетонний міст протяжністю 60 метрів має дві смуги руху та забезпечує пряме транспортне сполучення для громади області.

“На мосту встановили бар'єрне та перильне огородження, облаштували тротуари, також було влаштовано водовідведення з мосту та нанесено дорожню розмітку”, — йдеться у повідомленні.

Загалом через річку Трубіж було зруйновано три мости. Два з них вже відновлено, роботи на третьому мосту — на завершальному етапі.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області