ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли
ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”. Туди увійшло 40 видань у трьох категоріях.
Про це йдеться на сайті ВВС Україна.
До довгого списку в номінації “Книга року ВВС 2024” увійшло 15 видань:
- Катерина Бабкіна “Мам, пам’ятаєш?”;
- Павло Белянський “Битись не можна відступити”;
- Олена Демір “Анфілада”;
- Наталка Доляк “Як її не любити”;
- Марина Єщенко “Хороша пам’ять”;
- Юлія Ілюха “Мої жінки”;
- Маркіян Камиш “Хазяїн”;
- Олег Костюк “Страйколоми (переклад з рос.)”;
- Сергій Лущик Ermetismo;
- Степан Процюк “Пан. Роман про Євгена Чикаленка”;
- Валерій Пузік “Мисливці за щастям: збірка воєнної прози”;
- Галина Тарасенко “Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе”;
- Наталя Тисовська “Справа про чорну ропу”;
- Фоззі “Хеві-метал”;
- Артем Чех “Song of the Open Road (Пісня відкритого шляху)”.
Категорія “Дитяча книга року ВВС 2024” включає 14 видань у довгому списку:
- Анна Багряна “Годинник Аріадни”;
- Ганна Булгакова “Кози з носа та інші копалини в мені”;
- Христя Венгринюк “Моя мама – гора”;
- Олександр Гаврош “Фортель і Мімі: майже казкова історія”;
- Вікторія Задорська “Скелети з шафи моєї бабці”;
- Василь Карп’юк “Чудернацька карпатська історія”;
- Марина Макущенко “Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко”;
- Леся Мовчун “Як виростити супербабусю?”;
- Грася Олійко “І ніякі це не вигадки!”;
- Сергій Пантюк “Фікус Бенджамін розповідає про щастя”;
- Ростислав Попський “Зірка шукає море”;
- Світлана Ройз “Сміховисько”;
- Ольга Саліпа 2Скарби у скриньці з різдвяного печива”;
- Уляна Чуба “Король-малюк”.
До довгого списку премії “Книга року ВВС: Есеїстика 2024” відібрали 11 видань:
- Станіслав Асєєв “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”;
- Максим Беспалов “У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію”;
- Ольга Карі “Та що ти знаєш про війну?!”;
- Таня Касьян “Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни”;
- Мирослав Лаюк “Бахмут”;
- Андрій Любка “Війна з тильного боку”;
- Марічка Паплаускайте “Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці”;
- Максим Розенфельд “Фасади. Харків”;
- Юрій Рокецький “Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і Брати Гадюкіни”;
- Антон Санченко “На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря”;
- Олена Чернінька “Лемберґ: мамцю, ну не плач”.
Переможець у кожній номінації отримає грошову винагороду в розмірі гривневого еквівалента 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 53 тисячі гривень).
Фінал конкурсу відбудеться 12 грудня 2024 року.
Фото: Unsplash
Опубліковано: 28 жовтня 2024
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