ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли

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Наталія Габрух
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ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”. Туди увійшло 40 видань у трьох категоріях.

Про це йдеться на сайті ВВС Україна.

До довгого списку в номінації “Книга року ВВС 2024” увійшло 15 видань:

  • Катерина Бабкіна “Мам, пам’ятаєш?”;
  • Павло Белянський “Битись не можна відступити”;
  • Олена Демір “Анфілада”;
  • Наталка Доляк “Як її не любити”;
  • Марина Єщенко “Хороша пам’ять”;
  • Юлія Ілюха “Мої жінки”;
  • Маркіян Камиш “Хазяїн”;
  • Олег Костюк “Страйколоми (переклад з рос.)”;
  • Сергій Лущик Ermetismo;
  • Степан Процюк “Пан. Роман про Євгена Чикаленка”;
  • Валерій Пузік “Мисливці за щастям: збірка воєнної прози”;
  • Галина Тарасенко “Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе”;
  • Наталя Тисовська “Справа про чорну ропу”;
  • Фоззі “Хеві-метал”;
  • Артем Чех “Song of the Open Road (Пісня відкритого шляху)”.

Категорія “Дитяча книга року ВВС 2024” включає 14 видань у довгому списку:

  • Анна Багряна “Годинник Аріадни”;
  • Ганна Булгакова “Кози з носа та інші копалини в мені”;
  • Христя Венгринюк “Моя мама – гора”;
  • Олександр Гаврош “Фортель і Мімі: майже казкова історія”;
  • Вікторія Задорська “Скелети з шафи моєї бабці”;
  • Василь Карп’юк “Чудернацька карпатська історія”;
  • Марина Макущенко “Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко”;
  • Леся Мовчун “Як виростити супербабусю?”;
  • Грася Олійко “І ніякі це не вигадки!”;
  • Сергій Пантюк “Фікус Бенджамін розповідає про щастя”;
  • Ростислав Попський “Зірка шукає море”;
  • Світлана Ройз “Сміховисько”;
  • Ольга Саліпа 2Скарби у скриньці з різдвяного печива”;
  • Уляна Чуба “Король-малюк”.

До довгого списку премії “Книга року ВВС: Есеїстика 2024” відібрали 11 видань:

  • Станіслав Асєєв “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”;
  • Максим Беспалов “У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію”;
  • Ольга Карі “Та що ти знаєш про війну?!”;
  • Таня Касьян “Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни”;
  • Мирослав Лаюк “Бахмут”;
  • Андрій Любка “Війна з тильного боку”;
  • Марічка Паплаускайте “Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці”;
  • Максим Розенфельд “Фасади. Харків”;
  • Юрій Рокецький “Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і Брати Гадюкіни”;
  • Антон Санченко “На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря”;
  • Олена Чернінька “Лемберґ: мамцю, ну не плач”.

Переможець у кожній номінації отримає грошову винагороду в розмірі гривневого еквівалента 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 53 тисячі гривень).

Фінал конкурсу відбудеться 12 грудня 2024 року.

Фото: Unsplash

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Опубліковано: 28 жовтня 2024
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