ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли

ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”. Туди увійшло 40 видань у трьох категоріях.

Про це йдеться на сайті ВВС Україна.

До довгого списку в номінації “Книга року ВВС 2024” увійшло 15 видань:

Катерина Бабкіна “Мам, пам’ятаєш?”;

Павло Белянський “Битись не можна відступити”;

Олена Демір “Анфілада”;

Наталка Доляк “Як її не любити”;

Марина Єщенко “Хороша пам’ять”;

Юлія Ілюха “Мої жінки”;

Маркіян Камиш “Хазяїн”;

Олег Костюк “Страйколоми (переклад з рос.)”;

Сергій Лущик Ermetismo;

Степан Процюк “Пан. Роман про Євгена Чикаленка”;

Валерій Пузік “Мисливці за щастям: збірка воєнної прози”;

Галина Тарасенко “Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе”;

Наталя Тисовська “Справа про чорну ропу”;

Фоззі “Хеві-метал”;

Артем Чех “Song of the Open Road (Пісня відкритого шляху)”.

Категорія “Дитяча книга року ВВС 2024” включає 14 видань у довгому списку:

Анна Багряна “Годинник Аріадни”;

Ганна Булгакова “Кози з носа та інші копалини в мені”;

Христя Венгринюк “Моя мама – гора”;

Олександр Гаврош “Фортель і Мімі: майже казкова історія”;

Вікторія Задорська “Скелети з шафи моєї бабці”;

Василь Карп’юк “Чудернацька карпатська історія”;

Марина Макущенко “Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко”;

Леся Мовчун “Як виростити супербабусю?”;

Грася Олійко “І ніякі це не вигадки!”;

Сергій Пантюк “Фікус Бенджамін розповідає про щастя”;

Ростислав Попський “Зірка шукає море”;

Світлана Ройз “Сміховисько”;

Ольга Саліпа 2Скарби у скриньці з різдвяного печива”;

Уляна Чуба “Король-малюк”.

До довгого списку премії “Книга року ВВС: Есеїстика 2024” відібрали 11 видань:

Станіслав Асєєв “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”;

Максим Беспалов “У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію”;

Ольга Карі “Та що ти знаєш про війну?!”;

Таня Касьян “Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни”;

Мирослав Лаюк “Бахмут”;

Андрій Любка “Війна з тильного боку”;

Марічка Паплаускайте “Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці”;

Максим Розенфельд “Фасади. Харків”;

Юрій Рокецький “Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і Брати Гадюкіни”;

Антон Санченко “На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря”;

Олена Чернінька “Лемберґ: мамцю, ну не плач”.

Переможець у кожній номінації отримає грошову винагороду в розмірі гривневого еквівалента 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 53 тисячі гривень).

Фінал конкурсу відбудеться 12 грудня 2024 року.

Фото: Unsplash