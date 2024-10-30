Українці, які опалюють будинки дровами, отримають до 21 тисячі гривень субсидії

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Наталія Габрух
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Українці, які опалюють житло вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом, отримають субсидію у розмірі до 21 тисячі гривень. Ця програма охопить орієнтовно 500 тис. українських родин.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережах.

За його словами, за жовтень українцям вже було нараховано 1,4 мільярда житлових субсидій, а також пільг.

“Загалом за 10 місяців цього року близько 29,6 млрд гривень субсидій і пільг було нараховано і виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом опалювального сезону”, — зазначив Денис Шмигаль.

Фото: shostka.info

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Опубліковано: 30 жовтня 2024
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