Українці, які опалюють будинки дровами, отримають до 21 тисячі гривень субсидії
Українці, які опалюють житло вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом, отримають субсидію у розмірі до 21 тисячі гривень. Ця програма охопить орієнтовно 500 тис. українських родин.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережах.
За його словами, за жовтень українцям вже було нараховано 1,4 мільярда житлових субсидій, а також пільг.
“Загалом за 10 місяців цього року близько 29,6 млрд гривень субсидій і пільг було нараховано і виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом опалювального сезону”, — зазначив Денис Шмигаль.
Фото: shostka.info
Опубліковано: 30 жовтня 2024