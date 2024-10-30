Дивіться, який дизайн розробили для Харківського драмтеатру, який планують назвати іменем Квітки-Основ’яненка

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Наталія Габрух
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Український дизайнер Олексій Чекаль розробив дизайн для Харківського академічного драматичного театру, який невдовзі отримає імʼя письменника Григорія Квітки-Основʼяненка.

Про це повідомляє видання “Люк”.

За словами Олексія Чекаля, новий графічний підхід до оформлення Театру Квітки був розроблений на стику традицій та новаторства, де поєдналися особливості харківського конструктивізму та модерну з сучасними технологіями Processing та Fractal Geometry.

“Був створений такий стиль бренду театру, де можна побачити сучасні тренди у графічному дизайні, такі як: модифікація, варіативність та гнучке конструювання графічною мовою. Все це було зроблено для того, щоб підкреслити, що театр, спираючись на історію, перш за все дивиться в майбутнє й збирається привертати увагу до актуальних та гострих питань сучасності”, — розповів дизайнер.

Також він зазначив, що квітка, як символ української родючості та мальовничості, дуже важливий знак в українському мистецтві.

Спеціально для театру був розроблений варіативний шрифт, який дозволяє так само змінювати текст від простого гротеску до складніших характерних форм.

Фото: видання “Люк”

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Опубліковано: 30 жовтня 2024
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