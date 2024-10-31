На Центральному вокзалі Києва можна буде збудувати власну залізницю: подробиці

На Центральному залізничному вокзалі Києва 1 листопада відкриється інтерактивна виставка з залізничного моделювання IronLab: побудуй свою залізницю.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Загальна площа виставки майже 1500 квадратних метрів. У центрі локації буде розміщено макет залізниці, який збирають з модулів, привезених з різних куточків України. Також на виставці будуть локації, присвячені роботі окремих залізничних елементів: світлофора, колісної букси, стрілочного переводу та пантографа.

Буде й локація, присвячена фірмовим поїздам, зокрема тим, які курсували до Криму, Донецька та Луганська. А також локація Київської дитячої залізниці, де можна буде виграти безкоштовний квиток на проїзд дитячою залізницею або на відвідування музею дитячої залізниці.

Що ще чекає на відвідувачів:

майстеркласи з виготовлення будівель та декорацій для залізничних макетів;

збирання власноруч залізниці в масштабі 1:87;

можливість покерувати звучанням поїзда;

шанс покерувати макетом поїзда з інтерактивної кабіни.

Дата проведення: 1-4 листопада 2024 року. Працює з 12:00 до 20:00, 1 листопада – з 16:00.



Де: другий поверх Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський, червона зала очікування (ліворуч від ескалатора).

Вхід безкоштовний.