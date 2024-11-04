Єллоустоун, Бункер та Дюна: 12 серіалів листопада

Настає листопад, а це означає – ще більше серіалів для затишних домашніх вечорів за ноутбуком. На нас чекають довгоочікувані продовження улюблених історій на кшталт “Єллоустоуна”, “Бункера” та “Аркейн”, а також абсолютно нові серіали із зірковим кастом, зокрема Біллі Бобом Торнтоном, Демі Мур, Річардом Гіром та Майклом Фассбендером.

Детальніше – в добірці БЖ.

Банк в облозі

Дата виходу: 8 литопада

В ролях: Овік Кеучкерян, Марія Педраса, Міґель Ерран, Ісак Ферріс

1 сезон

Події серіалу, заснованого на реальних подіях, розгортаються в Іспанії в 1981 році. Коли група озброєних злочинців нападає на банк і захоплює сотні заручників, журналістка намагається розкрити справжні мотиви грабіжників, перш ніж їх затримають. Вона прагне зрозуміти, що стоїть за їхнім вчинком, поки ситуація стає все більш напруженою.

Аркейн

Дата виходу: 9 листопада

В ролях: Хейлі Стайнфелд, Кевін Алехандро, Джейсон Спайсек

2 сезон

Світ League of Legends повертається, а отже напруга між Пілтовером та Зауном тільки зростає. Джинкс і Ві стикаються з новими випробуваннями, які випробовують їхню вірність. Серіал вже встиг завоювати прихильність глядачів першим сезоном, завдяки глибокому сюжету і вражаючій анімації.

Єллоустоун

Дата виходу: 10 листопада

В ролях: Люк Граймс, Келлі Рейлі, Вес Бентлі, Кол Хаузер

5 сезон, 2 частина

У завершальних серіях популярної драми сімейство Даттонів знову зіштовхується з зовнішніми загрозами, що ставлять під загрозу їхній землі та майбутньому родини. Конфлікт із сусідами, політиками та бізнесменами сягає піку, а отже на нас чекають інтриги і потужна драма.

Клініка святого Деніса

Дата виходу: 12 листопада 2024

В ролях: Венді Малік, Марк Проуч, Девід Аллан Ґрієр

1 сезон

Комедійний серіал в жанрі мок’юментарі розповідає про будні маленького медичного центру, де працівники щодня намагаються побороти бюрократію та нестачу фінансів. Пацієнти й медики стикаються з різними проблемами, а між співробітниками виникають дивні, але кумедні ситуації з реалій медицини.

Погані сестри

Дата виходу: 13 листопада 2024

В ролях: Енн-Мері Дафф, Ів Гʼюсон, Єва Бертісл, Шерон Хорган, Сара Грін

2 сезон

Серіал поєднує темний гумор із трилером, розповідаючи про життя сестер Гарві. Ще в дитинстві вони втратили батьків і пообіцяли завжди підтримувати одна одну. Через два роки після таємничої смерті чоловіка Грейс, який знущався з неї, його тіло знаходять у валізі. Це породжує нову хвилю підозр і доказів, які ставлять під сумнів випадковість трагедії.

День Шакала

Дата виходу: 14 листопада

В ролях: Едді Редмейн, Лашана Лінч, Стюарт Вілан

1 сезон

Заснований на однойменному романі англійського письменника Фредеріка Форсайта 1971 року серіал розповідає про безжального кілера “Шакала”. Його цінують за майстерність та вправність, адже йому вдається постійно уникати всіх спроб спецслужб його затримати. Та один з агентів не полишає надію піймати таємничого найманого вбивцю.

Кросс

Дата виходу: 14 листопада

В ролях: Олдіс Ходж, Айзая Мустафа, Хуаніта Дженнінгс

1 сезон

Заснований на серії романів Джеймса Паттерсона, серіал розповідає про талановитого психолога й детектива Алекса Кросса. Він займається заплутаними справами серійних убивць, які ставлять під загрозу його життя і кар’єру. Спираючись на свої аналітичні здібності, Алекс намагається розгадати темні мотиви злочинців і здійснити правосуддя.

Бункер

Дата виходу: 15 листопада

В ролях: Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс

2 сезон

У продовженні антиутопічної історії мешканці підземного комплексу розкривають ще більше прихованих таємниць. Головна героїня Джульєтта виявляє секрети, які можуть докорінно змінити їхнє життя. В серіалі порушується питання влади, контролю та того, що означає жити в світі, де реальність не завжди є правдою.

Дюна: Пророцтво

Дата виходу: 17 листопада

В ролях: Емілі Вотсон, Джессіка Барден, Тревіс Фіммел, Марк Стронг

1 сезон

Культовий роман отримав не лише екранізацію у вигляді фільмів, а й серіальну адаптацію. Нова інтерпретація глибше досліджує всесвіт Аракісу, зосереджуючись на коренях могутньої імперії. Події серіалу відбуваються за 10 тисяч років до народження Пола Атріда, коли розпочалось становлення ордену Бене-Ґессерит сестер Харконнен. Політичні інтриги, запеклі конфлікти та епічна драма гарантовані.

Лендмен

Дата виходу: 17 листопада

В ролях: Біллі Боб Торнтон, Демі Мур, Енді Гарсія

1 сезон

Драма Тейлора Шерідана, який відповідальний і за “Єллоустоун”, досліджує нафтовий бум у Техасі, де величезні багатства йдуть поряд із небезпечними інтригами. Головний герой стикається з корупцією та небезпекою в середовищі, де мораль та владу складно відмежувати, коли природній ресурс змінює людські життя й руйнує сім'ї. В головних ролях неперевершені Біллі Боб Торнтон та Демі Мур.

Божевілля

Дата виходу: 28 листопада

В ролях: Колман Домінго, Джон Ортіс, Марша Стефані Блейк

1 сезон

Медіаексперт Мюнсі Деніелс – з тих, хто любить бути в центрі уваги. А ще йому до вподоби гуляти лісом. На одному з таких променадів герой стає свідком вбивства, але у злочині намагаються звинуватити його, що призводить до низки непередбачуваних подій.

Департамент

Дата виходу: 29 листопада

В ролях: Майкл Фассбендер, Річард Гір, Джеффрі Райт, Джоді Тернер-Сміт, Кетрін Вотерстон

1 сезон

Шпигунський трилер розповідає про агентів ЦРУ, які живуть під вигаданими іменами. У центрі сюжету — агент “Марсіанин”, який шість років працює під прикриттям. Після отримання наказу повернутися до Лондона він зустрічає свою кохану з минулого, що ставить його перед ризиком втратити кар'єру і навіть життя. А ще в серіалі дуже зірковий каст, тому дочекатись його точно варто.