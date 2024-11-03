В “Укрпошти” з'являться кур'єри і поштомати до кінця року: подробиці

У грудні 2024 року в “Укрпошти” з'являться кур'єри та власні поштомати у Києві. У 2025 році нововведення запровадять по всій Україні.

Про це повідомив гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський, пише Interfax.

“Дійсно, будуть кур'єри, будуть поштомати. Ми будемо перетворювати листонош на кур'єра, тому що листоноша — це від слова носити листи”, — зазначає Ігор Смілянський.

За його словами, кур'єри “Укрпошти” будуть із жовтими рюкзаками. Вони також заправлятимуть поштомати.

“У людей буде вибір: отримати відправлення у відділенні, у поштоматі або з кур'єрською доставкою”, — сказав Смілянський.

Фото: “Укрпошта”