В Україні запустили платформу для повторного використання будматеріалів

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Наталія Габрух
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Громадська організація ReThink запустила платформу “Повторно”. Це безоплатний сервіс, де можна знайти, купити чи продати старі матеріали.

Про це повідомили у пресслужбі ГО ReThink.

За допомогою платформи будівельники та демонтажні компанії можуть продати залишки матеріалів, зменшуючи витрати на утилізацію та створюючи нові можливості для бізнесу. Зареєстрованих на платформі “Повторно” постачальників верифікують експерти організації ReThink.

“Учасники будівельної галузі стикаються з багатьма обмеженнями для повторного використання матеріалів: сумніви щодо якості, брак довірених постачальників, нестача знань щодо технік відновлення матеріалів. “Повторно” допомагає подолати ці перешкоди та зробити архітектурні рішення більш екологічно сталими”, — зазначила координаторка проєкту Світлана Усиченко.

Також на платформі є секція “Практичні поради” із посібниками й випадками повторного використання будівельних відходів.

Фото: Unsplash

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Опубліковано: 04 листопада 2024
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