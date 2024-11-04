McDonald’s відкрив перший ресторан у Боярці
У Боярці Київської області відкрили перший ресторан McDonald’s. Заклад став 105-м працюючим в Україні.
Про це пише “Інтерфакс-Україна”.
Новий ресторан має один поверх і розташований на вул. Магістральній, 38. Його загальна площа становить понад 470 кв.м. У залі 128 посадкових місць, а на терасі ще 84. Заклад забезпечить громаді нові 60 робочих місць.
У Боярці McDonald’s працюватиме щодня з 7:00 до 22:00.
Обслуговування діє як у самому закладі, так і через MacDrive і доставку кур’єром.
Незабаром у закладі встановлять генератор для роботи під час відключень електроенергії.
Фото: “Інтерфакс-Україна”
Опубліковано: 04 листопада 2024
У Львові облаштовано 330 велопарковок: їх можна знати на інтерактивній мапі "Пікнік на льоду" та "Позивний для Йова": книги трьох українських письменників вийдуть друком за кордоном У Києві створять артобʼєкт “Ключ Києва”: містян просять долучитися У сквері на Чеховському провулку розібрали підпірну стінку: активісти збирають гроші на її відновлення