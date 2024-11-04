McDonald’s відкрив перший ресторан у Боярці

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Наталія Габрух
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У Боярці Київської області відкрили перший ресторан McDonald’s. Заклад став 105-м працюючим в Україні.

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

Новий ресторан має один поверх і розташований на вул. Магістральній, 38. Його загальна площа становить понад 470 кв.м. У залі 128 посадкових місць, а на терасі ще 84. Заклад забезпечить громаді нові 60 робочих місць.

У Боярці McDonald’s працюватиме щодня з 7:00 до 22:00.

Обслуговування діє як у самому закладі, так і через MacDrive і доставку кур’єром.

Незабаром у закладі встановлять генератор для роботи під час відключень електроенергії.

Фото: “Інтерфакс-Україна”

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Опубліковано: 04 листопада 2024
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