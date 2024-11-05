На Київщині збудують інноваційний квартал для ВПО із Бахмута: візуалізації

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Ірина Маймур
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У селищі Баришівка на Київщині планують збудувати квартал для ВПО із Бахмута в межах проєкту “Сталева Мрія Бахмут-Баришівка”.

Про це пише Бахмут IN.UA.

Проєкт передбачає створення житла з елементами, що збережуть культурну цінність рідного міста бахмутян.

На території площею 12 гектарів, що розташована на околиці Баришівки, заплановано звести одно-, дво- та чотириповерхові будинки.

Головна пішохідна зона комплексу відтворюватиме річку Бахмутку: доріжка буде обладнана люмінофорами, які вдень поглинатимуть світло, а вночі випромінюватимуть його, нагадуючи воду річки. Крім цього, вулиці прикрашатиме алея троянд, що відтворить атмосферу Бахмута.

У кварталі будуть усі необхідні комунікації: централізований водопровід, системи водовідведення та опалення. Також передбачені зелена зона, дитячий садок і школа. Інфраструктура буде доступна для будівництва і введення в експлуатацію частинами.

Фото: скриншоти із проєкту “Сталева Мрія Бахмут-Баришівка”/Бахмут IN.UA

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Опубліковано: 05 листопада 2024
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