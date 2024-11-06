ЄС планує запустити швидкісну залізницю від Берліна до Києва

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Наталія Габрух
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У плани Євросоюзу входить запуск швидкісного залізничного сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року.

Про це повідомив новий єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас.

За його словами, на наступному етапі розвитку Транс’європейської транспортної мережі TEN-T заплановано продовжити швидкісну залізничну лінію Берлін-Варшава до Києва.

“Стежитиму за тим, щоб це було першочерговим завданням, щоб ця мережа розвивалася. Я дуже тісно співпрацюватиму з Німеччиною, з Польщею, з Україною”, — запевнив Апостолос Ціцікостас.

Він зазначив, що є проблеми щодо збільшення швидкості залізничного руху на українському боці, однак такі проблеми спостерігаються і в деяких східних країнах ЄС.

За словами єврокомісара, він представить план зі з’єднання столиць ЄС і великих міст високошвидкісною залізницею, включно з нічними поїздами.

Крім цього, Апостолос Ціцікостас обіцяє представити єдину цифрову опцію бронювання та продажу квитків на залізничні перевезення в перший рік свого мандата.

Фото: mind.ua

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Опубліковано: 06 листопада 2024
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