Куди піти у Києві 8-10 листопада: Adam, Kyiv Food and Wine Festival, Жадан з вініловим реґі-альбомом
Протягом 8-10 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких маркет вінтажу і українських брендів, фестиваль сиру та вина, презентація вінілового реґі-альбому від Сергія Жадана та Юрія Гуржи, виступ відомого бандуриста з Нью-Йорка, ярмарок вінілових платівок та багато іншого.
Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Виставка "Світломорок"
В експозиції представлено дерев’яні скульптури Володимира Семківа, створені за часів російської інвазії в Україну, та мальовану тушшю графіку Мирослава Ягоди 1980-х — початку 2000-х років.
Митці належать до різних генерацій, їх різнять художні методи й медіа, з якими вони працюють, проте кожен із них у своїй практиці звертається до трансцендентних категорій. Немов балансуючи у просторі світломороку, Мирослав Ягода вибудовує свою макабричну сценографію, а Володимир Семків рефлексує довкола психоемоційних станів, що накривають людину в умовах кризи.
Ціна: вхід вільний
Де: артфундація "Дукат", вул. Володимирська, 5
Коли: до 20 грудня, пн–нд: 11:00–19:00
Презентація платівки Skovorodance від Сергія Жадана та Юрія Гуржи
На вініловому звучанні реґі-альбому від Сергія Жадана, Юрія Гуржи та Харківського літмузею на вірші Григорія Сковороди на вас чекає:
- показ документального фільму про створення альбому "Госпели Сковороди"
- психологічно-філософська гра "Нерівна рівність" від проєкту "ПереФарбований Лис"
- читання та інтерпретація цитат Сковороди з авторами проєкту
- спів разом з Іреною Карпою
- танкці під DJ сет Skovorodance
Ціна: вхід вільний за попередньою реєстрацією
Де: книгарня "Сенс", Хрещатик, 34
Коли: 8 листопада 17:30
Концерт гурту Adam
Український неосоул гурт Adam виступить супроводі джазових музикантів, що поєднає романтичну атмосферу пісень гурту, таких як "Повільно" та "Таку як є", з джазовими імпровізаціями.
Ціна: від 700 грн. Квитки
Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2
Коли: 8 листопада 18:00
Концерт відомого бандуриста з Нью-Йорка Юліяна Китастого
На концерті буде звучати цикл авторських імпровізацій на харківській бандурі, створенню яких маестро присвятив останні 20 років свого життя. У таких музичних циклах Юліян вживає різноманітні строї та лади, що створює нові звучання та музичні потоки на традиційному інструменті. Поруч з тим зазвучать композиції, які мають строгу форму у стилі близькому до нью-йоркського мінімалізму, які зосереджуються на поліритмічних і поліметричних особливостях.
Ціна: 400 грн. Квитки
Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 18
Коли: 8 листопада 18:30
Маркет вінтажу та українських брендів і Jazz у КультМотиві
8 листопада з 18:30 до 22:00 0лунатиме Jazz при свічках. Тут можна буде попити вина, смачно поїсти і в теплі провести гарний подільський вечір.
9-10 листопада з 12:00 по 20:00 у КультМотиві відбудеться маркеті вінтажу та українських брендів Eat My Vintage. У програмі лекторій, заточений на любов до історії та архітектурних особливостей столиці; різножанровий селект прикрас, одягу, парфумерії та оздоб для дому; багатогранна кухня та пряні напої.
Ціна: на Jazz бронювання столиків безкоштовне, на маркет вхід 200 грн
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 8 листопада 18:30, 9-10листопада з 12:00
Субота
Ярмарок вінілових платівок
На ярмарку ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців. Крім того під час ярмарку відбудеться виставка картин київскього художника Андрія Клішина.
Ціна: вхід вільний
Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6
Коли: 9 листопада з 10:30
Фестиваль сиру та вина Kyiv Food and Wine Festival на ВДНГ
На вас чекає винна декустація, великий маркет сиру, творчі майстер-класи, презентація української автентичної гри "Флірт гуляння", книжковий поп-ап від книгарні Readeat, традиційні танці танці та виступи колективів - "ЩукаРиба" та "Збитень", Kyiv Wine Run 2024, фудкорт із реберцями, свіжою піцею, крафтовим м'ясом, сучасними українськими стравами та іншими смаколиками.
Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1 (1й павільйон)
Коли: 9-10 листопада з 11:00
Показ фільму "Мирні люди"
Документальна стрічка "Мирні люди" фіксує голоси "мирних", цивільних pociян — матерів, дружин і друзів окупантів. Ці дзвінки з поля бою перехопили українські спецслужби.
Ціна: Вхід на подію — за попередньою реєстрацією та донатом на збір.
Де: Музей війни, вул. Лаврська, 27
Коли: 9 листопада 13:00
Вечірка у Closer
На вечірці запалюватимуть Рома Кримський та Ігор Глушко. Цього разу вони зустрінуться на одному заході та беруть його під свою повну відповідальність, виступаючи поокремо, а потім і разом.
Ціна: квитки на вході до 17:00 — 350 грн, після 17:00 — 500 грн
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 9 листопада 16:00
Соло стендап Євгена Євсюкова
Євгена Євсюкова можна назвати гуру українського стендапу, адже його творчість завоювала прихильність аудиторії та пройшла перевірку часом. Також Євген відомий як сценарист і актор скетчів "Творча криза" і години жартів.
Ціна: від 250 грн. Квитки
Де: DoskaBar, вул. Прорізна, 21
Коли: 9 листопада 17:00 та 19:00
Вечірка у Куренях в колаборації з Physical Level та брендом Pohuy
Вечірка пройде у колаборації з благодійним фондом адаптивного одягу Physical Level та брендом Pohuy, які об’єднали два потужні світи: звук і турботу. За музику цього дня відповідатимуть Smailov та Ksenа. На заході також буде можливість висловити свою вдячність особисто: підписати листівку, яка разом з адаптивним одягом потрапить до наших Героїв.
Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 9 листопада 18:00
Неділя
Арт-терапія в оранжереї на ВДНГ
На арт-терапії ви зможете:
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відкрити нові грані свого "я" через мистецтво
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відчути терапевтичну силу творчості як засіб відновлення
- отримати ефективні техніки самодопомоги від психолога для підтримки емоційного балансу
- поринути в атмосферу підтримки та натхнення, обмінюючись досвідом з іншими
- спробувати різні техніки малювання акриловими фарбами. За бажанням навіть помалювати руками
Ціна: 1000 грн. Реєстрація тут
Де: Оранжерея, ВДНГ
Коли: 10 листопада 14:00
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