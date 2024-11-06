Куди піти у Києві 8-10 листопада: Adam, Kyiv Food and Wine Festival, Жадан з вініловим реґі-альбомом

Протягом 8-10 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких маркет вінтажу і українських брендів, фестиваль сиру та вина, презентація вінілового реґі-альбому від Сергія Жадана та Юрія Гуржи, виступ відомого бандуриста з Нью-Йорка, ярмарок вінілових платівок та багато іншого.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

В експозиції представлено дерев’яні скульптури Володимира Семківа, створені за часів російської інвазії в Україну, та мальовану тушшю графіку Мирослава Ягоди 1980-х — початку 2000-х років.

Митці належать до різних генерацій, їх різнять художні методи й медіа, з якими вони працюють, проте кожен із них у своїй практиці звертається до трансцендентних категорій. Немов балансуючи у просторі світломороку, Мирослав Ягода вибудовує свою макабричну сценографію, а Володимир Семків рефлексує довкола психоемоційних станів, що накривають людину в умовах кризи.

Ціна: вхід вільний

Де: артфундація "Дукат", вул. Володимирська, 5

Коли: до 20 грудня, пн–нд: 11:00–19:00

На вініловому звучанні реґі-альбому від Сергія Жадана, Юрія Гуржи та Харківського літмузею на вірші Григорія Сковороди на вас чекає:

показ документального фільму про створення альбому "Госпели Сковороди"

психологічно-філософська гра "Нерівна рівність" від проєкту "ПереФарбований Лис"

читання та інтерпретація цитат Сковороди з авторами проєкту

спів разом з Іреною Карпою

танкці під DJ сет Skovorodance

Ціна: вхід вільний за попередньою реєстрацією

Де: книгарня "Сенс", Хрещатик, 34

Коли: 8 листопада 17:30

Український неосоул гурт Adam виступить супроводі джазових музикантів, що поєднає романтичну атмосферу пісень гурту, таких як "Повільно" та "Таку як є", з джазовими імпровізаціями.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 8 листопада 18:00

На концерті буде звучати цикл авторських імпровізацій на харківській бандурі, створенню яких маестро присвятив останні 20 років свого життя. У таких музичних циклах Юліян вживає різноманітні строї та лади, що створює нові звучання та музичні потоки на традиційному інструменті. Поруч з тим зазвучать композиції, які мають строгу форму у стилі близькому до нью-йоркського мінімалізму, які зосереджуються на поліритмічних і поліметричних особливостях.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 18

Коли: 8 листопада 18:30

8 листопада з 18:30 до 22:00 0лунатиме Jazz при свічках. Тут можна буде попити вина, смачно поїсти і в теплі провести гарний подільський вечір.

9-10 листопада з 12:00 по 20:00 у КультМотиві відбудеться маркеті вінтажу та українських брендів Eat My Vintage. У програмі лекторій, заточений на любов до історії та архітектурних особливостей столиці; різножанровий селект прикрас, одягу, парфумерії та оздоб для дому; багатогранна кухня та пряні напої.

Ціна: на Jazz бронювання столиків безкоштовне, на маркет вхід 200 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 8 листопада 18:30, 9-10листопада з 12:00

Субота

На ярмарку ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців. Крім того під час ярмарку відбудеться виставка картин київскього художника Андрія Клішина.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 9 листопада з 10:30

На вас чекає винна декустація, великий маркет сиру, творчі майстер-класи, презентація української автентичної гри "Флірт гуляння", книжковий поп-ап від книгарні Readeat, традиційні танці танці та виступи колективів - "ЩукаРиба" та "Збитень", Kyiv Wine Run 2024, фудкорт із реберцями, свіжою піцею, крафтовим м'ясом, сучасними українськими стравами та іншими смаколиками.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1 (1й павільйон)

Коли: 9-10 листопада з 11:00

Документальна стрічка "Мирні люди" фіксує голоси "мирних", цивільних pociян — матерів, дружин і друзів окупантів. Ці дзвінки з поля бою перехопили українські спецслужби.

Ціна: Вхід на подію — за попередньою реєстрацією та донатом на збір.

Де: Музей війни, вул. Лаврська, 27

Коли: 9 листопада 13:00

На вечірці запалюватимуть Рома Кримський та Ігор Глушко. Цього разу вони зустрінуться на одному заході та беруть його під свою повну відповідальність, виступаючи поокремо, а потім і разом.

Ціна: квитки на вході до 17:00 — 350 грн, після 17:00 — 500 грн

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 9 листопада 16:00

Євгена Євсюкова можна назвати гуру українського стендапу, адже його творчість завоювала прихильність аудиторії та пройшла перевірку часом. Також Євген відомий як сценарист і актор скетчів "Творча криза" і години жартів.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: DoskaBar, вул. Прорізна, 21

Коли: 9 листопада 17:00 та 19:00

Вечірка пройде у колаборації з благодійним фондом адаптивного одягу Physical Level та брендом Pohuy, які об’єднали два потужні світи: звук і турботу. За музику цього дня відповідатимуть Smailov та Ksenа. На заході також буде можливість висловити свою вдячність особисто: підписати листівку, яка разом з адаптивним одягом потрапить до наших Героїв.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 9 листопада 18:00

Неділя

На арт-терапії ви зможете:

відкрити нові грані свого "я" через мистецтво

відчути терапевтичну силу творчості як засіб відновлення

отримати ефективні техніки самодопомоги від психолога для підтримки емоційного балансу

поринути в атмосферу підтримки та натхнення, обмінюючись досвідом з іншими

спробувати різні техніки малювання акриловими фарбами. За бажанням навіть помалювати руками

Ціна: 1000 грн. Реєстрація тут

Де: Оранжерея, ВДНГ

Коли: 10 листопада 14:00

Фото: Наш Вибір, Adam, Сергій Жадан, Eat My Vintage, ярмарок вінілових платівок, фестиваль вина, Євген Євсюков, Smailov, kate_medvid,