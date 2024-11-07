У Києві відкрили виставку фотографій українських мозаїк

У київській галереї thesteinstudio відкрили виставку фотографій українських мозаїк, створених Євгеном Нікіфоровим.

Фотограф протягом протягом 2013–2023 років документував твори невідомих авторів радянського періоду (1950–1990) і зібрав їх у книжці “Чипси: Українські наївні мозаїки, 1950–90” у співавторстві з історикинею Поліною Байцим.

Назва “Чипси” походить від терміну, яким митці-мозаїки називають окремі фрагменти своїх робіт. Це слово загалом використовують для позначення шматочків скла, кераміки або смальти, з яких може бути створена мозаїка.

На постері виставки зображені символічні для Нікіфорова чайки з маріупольського кафе “Ілюс”.

“Зазвичай з вокзалу Маріуполя я йшов пішки вздовж пляжу саме в Ілюс поїсти чир-чири, далі піднімався на перехід над залізнодорожним полотном і якийсь час дивився на Азовське море. Ці чайки є одними з сотень робіт, які не проходили через книгу замовлень художних фондів і авторство їх так і не вийде встановити”, — пояснює Нікіфоров.

Експозиція містить фотографії з книжки, а також інші світлини з архіву Нікіфорова. Автор пояснює, що виставка — це спроба привідкрити його багаторічний архів і показати твори, які зазвичай залишаються поза увагою.

“У фокусі опинилися мозаїчні твори, які важко назвати монументальними. Ці твори, як правило, не перебувають у синтезі з архітектурою Але для мене вони є безцінними, адже саме з цих фрагментів складається пазл монументального мистецтва України”, — зазначив Нікіфоров.

Виставка працюватиме до 19 листопада за адресою: вул. Лютеранська, 6.

У день закриття відбудеться онлайн-презентація книжки “Чипси: Українські наївні мозаїки, 1950–90”, яку видало ist publishing.

Фото: Євген Нікіфоров; thesteinstudio