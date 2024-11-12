На Запоріжжі родина збудувала триповерховий будинок з пляшок з-під шампанського

У селі Вільноуланівське Запорізької області родина побудувала триповерхову дачу із пляшок з-під шампанського. На зведення будинку знадобилось понад 20 років та близько шести з половиною тисяч пляшок.

Про це повідомляє Суспільне.Запоріжжя.

Родина Сисів обрала такий матеріал, аби зекономити на цеглі, а ідея створити будинок з пляшок належала батьку Андрія Сиси.

“На ті часи пляшка коштувала дві копійки, а цеглина — 22. Самоучка, все сам. Це були фантазії батька. Єдине тільки консультувався, що буде надійніше, краще. В проєкт, як висловитись правильно, батько вклав душу”, — розповів власник будинку Андрій Сиса.

Пляшки допомагали збирати рідні та друзі, а згодом долучилися і сусіди.

При зведенні 2 та 3 поверхів родина використовувала пляшки з товстим склом, цементний розчин та арматуру. Пляшку закривали пробкою, аби там не завелися комахи.

“Вони підбирались різні, одні йшли в брак, а інші проходили тест, бо були з товстішого скла та витримували тиск понад шість атмосфер. Кожна пляшка перевірялась, щоб не було тріщин”, — пояснив Андрій Сиса.

Такий нетрадиційний матеріал не лише зекономив кошти родини, а й зробив будинок енергоефективним. Влітку в будинку прохолодно, а взимку тепло.

Фото: Суспільне.Запоріжжя