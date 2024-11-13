Куди піти у Києві 15-17 листопада: Parfeniuk, книжковий фестиваль та маркет Всі.Свої

Протягом 15-17 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких книжковий фестиваль в Українському домі, маркет Всі.Свої, "Вишневий вернісаж" у Хвильовому, вечірки у Куренях та КультМотиві, концерт виконавця Parfeniuk, та День європейського артхаусного кіно.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Фестиваль нового формату, присвячений виданням про культуру, де в одному просторі вперше разом буде зібрано найбільший масив нонфікшн про візуальні й пластичні мистецтва, театр, кіно, урбаністику, музику, а також видання з гуманітаристики, філософії та візуальну книгу — альбоми і каталоги.

У фестивальній програмі:

виставковий проєкт з матеріалами доби модернізму;

тематичні вузькопрофільні експозиції, як-от добірка мистецького самвидаву, створеного молоддю, та букіністики від книгарні "Фундамент";

книжкові новинки від українських видавництв;

виставка-продаж книжок про культуру;

публічна програма за участю митців і видавців;

авторські спецпроєкти;

заходи для дітей і молоді.

Також в рамках фестивалю відбудеться 16 листопада о 15:00 відбудеться презентація книжки режисера Антоніо Лукіча – "Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій". На презентації будуть говорити про досвід написання книжки режисером та поділяться лайфхаками для тих, хто працює зі словом і розповідає історії у різних форматах, цікавиться сценаристикою і кіно.

Ціна: від 100 грн

Де: Український дім , вул. Хрещатик, 2

Коли: фестиваль триватиме з 15 по 17 листопада з 11:00, 14 листопада з 18:00, презентація книги 16 листопада 15:00

Зображуючи жінок, Ройтбурд експериментує з формами тілесності. Він відмовляється від безумовної фізіологічної норми та конструює альтернативну тілесність. Тіло в трактуванні майстра може стати чимось схильним до розтягування, як жуйка, текучим, як силікон, втратити тулуб і обидві руки, складатися з однієї голови і пережити безліч інших модифікацій

Архетипові для масової культури образи – жінки-кішки, черниці, гейші, жінки-жертви і жінки-кати, навіть будучи зображеними в гранично відвертих манерних позах, не народжують сексуального бажання, лише вуайєристську радість.

Ціна: вхід вільний

Де: Vakulenko Art Consulting, вул. Костьольна, 8

Коли: до 24 листопада ср-нд з 11:00 до 19:00

Субота

На маркеті будуть представлені светри й світшоти, гольфи та кардигани, сукні та спідниці, футболки і костюми, шапки й шарфи, на ділову зустріч, романтичне побачення або на довгу прогулянку містом.

Також буде чимало стильних курток і пальт, зручного взуття, а також сумок і прикрас, які доповнять ваші осінні образи. До події доєднається більше 150 українських брендів.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинній, 12

Коли: 16-17 листопада з 10:00 до 20:00

Маркет випічки від Good Bread, Bakehouse та Pate, де окрім смаколиків організатори обіцяють спешл дрінк та гастромерч To go. Також Artkomova x Ілона Кислова-Чернявська підготували різьблені з дерева форми для масла.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarde, вул. Січових Стрільців, 23А

Коли: 16 листопада з 11:00

На Burning вечірці, окрім запальної музики на локації також доступні смачні коктейлі та їжа, а ще запальний лайнап: Mamay, Rustam, Severyn та Vozhd’.

Ціна: донат від 100 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 16 листопада 16:00

На вечірці запалюватимуть: ді-джеї та продюсери з Африки – Afrodisiak, які майстерно поєднують племінні африканські ритми з сучасними музичними тенденціями та N.Jam — живі виступи, якої завжди відрізняється якісною музичною імпровізацією.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 16 листопада 18:00

На концерті прозвучать головні хіти виконавця – "Провела екскурсію", "Відриваючись", "Долоні", "Забий", "На даху", "Температура", "Поряд", "Мала". Також він презентує пісні у дуеті з Kola та Wellboy, а ще на вас також чекають сюрпризи, що стосуватимуться майбутнього альбому співака.

Ціна: від 690 грн. Квитки

Де: Bel etage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 16 листопада 19:30

Неділя

У програмі:

13:30 – "Королівство Кенсуке"( 2024)

14:00-18:00 Базар кіноплакатів за донати

14:35 – "Потяг до життя"( 2024). Режисер Олександр Тіменко. Спеціальний показ за участі продюсерки Галини Храпко.

16:50 - "Брак повітря". Ексклюзивний показ фільму угорської режисерки Каталін Молдовай. Демонструватиметься угорською мовою з англійськими та українськими субтитрами.

Також показуватимуться такі фільми: "Другорядні люди" ( 2001). Режисерка Кіра Муратова, "Дагомея" (2024). Режисерка Маті Діоп, "Емілія Перес" ( 2024). Режисер Жак Одіяр.

Ціна: від 170 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 17 листопада з 13:30

На благодійному концерті "Вишневий Вернісаж" виступатимуть: Krylata, Lucas Bird, Mulenko, Hippocampi, VikaVishnya, DJ LiSantee. До того ж, на вас чекає особлива серед музикантів категорія — selected, до якої належать молоді артисти, чиї виступи можна побачити недільним вечором.



Весь прибуток із продажу квитків буде перераховано на збір на авто для медроти на Донецькому напрямку.

Ціна: від 371 грн. Квитки

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 17 листопада 16:00

Фото: Bakehouse, Всі.Свої, Mamay, Afrodisiak, Parfeniuk, Krylata