В Україні стартує будівництво соціального житла: пілотний проєкт передбачає 6200 квартир

Проєкт будівництва соціального житла в Україні стартує вже цього року. Пілотний проєкт передбачає будівництво 6200 квартир, а загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир.

Про це стало відомо під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine, яка триває у Варшаві, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що будувати житло будуть у центрі та на заході України. За словами голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, перед країною стоїть дві задачі – перемогти ворога та повернути людей з-за кордону, а соціальне житло може стати додаткових інструментом, що допоможе людям прийняти рішення щодо повернення.

У рамках проєкту планується будівництво соціального житла, а також посилення енергетичної стійкості громад, заміна системи вуличного освітлення на енергоефективне та встановлення сонячних електростанцій на обʼєктах критичної інфраструктури.

Фото: ЛМР