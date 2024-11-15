В Україні стартує будівництво соціального житла: пілотний проєкт передбачає 6200 квартир

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Валерія Гуржий
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Проєкт будівництва соціального житла в Україні стартує вже цього року. Пілотний проєкт передбачає будівництво 6200 квартир, а загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир.

Про це стало відомо під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine, яка триває у Варшаві, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що будувати житло будуть у центрі та на заході України. За словами голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, перед країною стоїть дві задачі – перемогти ворога та повернути людей з-за кордону, а соціальне житло може стати додаткових інструментом, що допоможе людям прийняти рішення щодо повернення.

У рамках проєкту планується будівництво соціального житла, а також посилення енергетичної стійкості громад, заміна системи вуличного освітлення на енергоефективне та встановлення сонячних електростанцій на обʼєктах критичної інфраструктури.

Фото: ЛМР

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Опубліковано: 15 листопада 2024
соціальне житло будівництво
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