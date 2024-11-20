Маєток Терещенків на Житомирщині повернули державі

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Наталія Габрух
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Маєток Терещенків в селі Червоне на Житомирщині, за який кілька років тривали суди з УПЦ МП, остаточно повернули у власність держави.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Зазначається, що Бердичівська окружна прокуратура Житомирської області забезпечила реальне виконання рішення суду щодо повернення з приватної у державну власність пам’ятки архітектури місцевого значення — будинку-садиби Терещенка.

"Наразі у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності держави на комплекс будівель в особі Міністерства освіти та науки України. Усі споруди передано на баланс Коростишівського професійного аграрного ліцею", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Садиба Терещенків є об’єктом культурної спадщини ХIX cтоліття. На її території розташовані палац та інші споруди, де колись були стайні та авіамайстерні. Загальна площа приміщень становить 4,4 тисячі м кв. Орієнтовна вартість комплексу — 148 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора України

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Опубліковано: 20 листопада 2024
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