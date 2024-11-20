Пʼять українських фотографів потрапили до шорт-листа Form Photo Award 2024

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Наталія Габрух
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Пʼять українських фотографів потрапили до шорт-листа міжнародної Form Photo Award 2024.

Про це повідомляють на сайті премії.

Йдеться про роботи Дмитра Купріяна, Оксани Омельчук, Анни Жулян, Євгенії Первак та Ігоря Чекачкова.

Їхні фото включені у виставку, яка проходить у Парижі. Це унікальна можливість представити свою творчу роботу перед широкою аудиторією, включаючи глядачів, кураторів, колекціонерів та інших професіоналів у галузі фотографії.

Виставка триватиме у Парижі в галереї Talmart до 22 листопада включно.

Фото: Form Photo Award 2024

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Опубліковано: 20 листопада 2024
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