Зірку на Хрещатику, постамент пам'ятника леніну та ще 45 об'єктів демонтують у Києві

У Києві демонтують 47 пам’ятних об’єктів й елементів оздоблення, що відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи.

Про це повідомила заступниця голови КМДА, депутатка Київської міської ради Ганна Старостенко.

Зокрема визначено 27 об’єктів, які потребують повного демонтажу, серед них: пам’ятники Олександру Бойченку (на території гімназії № 59) й Миколі Островському (на території гімназії № 191), постаменти від пам’ятника володимиру леніну (бульв. Тараса Шевченка, 1 та вул. Якова Гніздовського, 1-А), меморіальний камінь "Комсомольська алея" (на просп. Академіка Глушкова, 40), зірка на даху будинку на вул. Хрещатик, 25 та інші.

Також до переліку увійшли 20 об’єктів, на яких необхідно вилучити окремі елементи композиції, корекції тексту або окремих його частин. Зокрема, йдеться про дошку з російськомовною цитатою режисера Станіслава Говорухіна на пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам (вул. Лаврська, 19), яку планується замінити на дошку українською мовою з присвятою українцям, що загинули під час злочинного військового вторгнення срср в Афганістан.

Також на пам’ятниках Борису Патону і Іллі Рєпіну у планах замінити написи російською мовою на українську. А монограму із зображенням імперського вензеля Олександра ІІІ, що на в’їзній брамі до КНП "Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва" (колишня Олександрівська лікарня), демонтують.