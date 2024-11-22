“Укрзалізниця” відремонтувала польський рейкобус PESA. Він курсуватиме на Прикарпатті

“Укрзалізниця” відремонтувала дизельний рейковий автобус PESA із залученням польських фахівців.

Незабаром він почне курсувати за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта, пише пресслужба УЗ.

Рейковий автобус PESA збудували у 2004 році польською компанією PESA BYDGOSZCZ. У січні 2022 року його експлуатацію призупинили через необхідність ремонту. Однак на той час в Україні ще не було фахівців для такого виду ремонтів.

Початкові роботи виконувалися на заводі-виробнику в Польщі, куди також відряджали українських працівників для навчання. Фінальні роботи завершили у листопаді 2024 року вже на заводі “Укрзалізниці”. Надалі компанія планує повністю локалізувати ремонти аналогічного рухомого складу в Україні.

Відремонтований рейкобус розрахований на 95 сидячих місць. Продаж квитків на рейси буде доступна на сайті Укрзалізниці, у застосунку, чатботі та в касах вокзалів.

Фото: УЗ