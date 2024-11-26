Документальний фільм про S.T.A.L.K.E.R покажуть у кінотеатрах: покази відбудуться у 5 містах

З 28 листопада по 1 грудня у Києві, Львові, Дніпрі, Сумах та Харкові у кінотеатрах "Планета кіно" відбудуться ексклюзивні покази документального фільму "Епізоди: Тінь Чорнобиля".

Про це повідомили у команді фільму.

У фільмі розповідається про створення легендарної оригінальної української гори S.T.A.L.K.E.R, що стала справжнім культурним феноменом. У 2001 році команда молодих розробників наважилася створити найскладнішу гру у світі. Їхні завищені амбіції призвели до постійних переносів, скепсису фанатів і тиску видавців. Усе це не тільки перетворило S.T.A.L.K.E.R. на культову гру, а й залишило по собі чимало драматичних історій.