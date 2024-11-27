В Україні запустять електронну систему “Наш Дім” для управління багатоквартирними будинками

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Наталія Габрух
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В Україні запустять електронну систему “Наш Дім”. Там міститиметься вся інформація про багатоквартирний будинок та діяльність ОСББ.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

“Власники квартир матимуть актуальну інформацію про своє житло, а також братимуть участь у зборах і голосуваннях онлайн. А ОСББ та управителі зберігатимуть рішення й документи про будинок у захищених цифрових сховищах”, — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві пояснюють, що раніше в Україні не було інструмента, який би зберігав повну інформацію про багатоквартирні будинки та документацію в захищеному вигляді. Система “Наш Дім” цифровізує процес управління будинками та зробить його зручнішим і прозорішим.

Крім цього, держава отримає дієвий інструмент для збору аналітики щодо багатоквартирних будинків, щоб ухвалювати ефективні рішення у формуванні житлової політики.

Запустити систему “Наш Дім” планують протягом 2 років.

Фото: Міністерство цифрової трансформації

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Опубліковано: 27 листопада 2024
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