Куди піти у Києві 29 листопада – 1 грудня: Monatik, Подільський шук та фестиваль Black! Factory

Протягом 29 листопада – 1 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких фестиваль Black! Factory, Подільський шук, безкоштовний концерт у Blockbuster Mall з виступами Арсена Мірзояна, Юлі Юріної, Monatik, Pianoboy, ТНМК, Дантеса, Васі Байдака, Насті Зухвалої та багато інших виконавців та стендап коміків, маркет знижок від Всі.Свої, спецпоказ фільму "Редакція", симфонічний концерт до 100-річчя з народження режисера Сергія Параджанова та багато іншого.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На фесті на вас чекає:

дві сцени, на яких виступатимуть понад 20 українських музикантів та стендап-коміків, серед яких: Арсен Мірзоян, Юля Юріна, Monatik, Pianoboy, ТНМК, Дантес, Вася Байдак, Настя Зухвала та багато інших

величезне укриття, де зможуть розміститися всі гості фестивалю у разі повітряної тривоги.

фуд-корт із кухнями народів світу

великий розіграш автомобіля та подарунки за донати

Ціна: вхід вільний

Де: Blockbuster Mall, проспект Степана Бандери, 36

Коли: 29 листопада – 1 грудня з 14:00

На концерті ви зможете почути свої улюблені пісні, а всі кошти від події будуть направлені до БФ "Гуртум" та використані для ліквідації наслідків ракетних атак рф, під час яких було пошкоджено споруду "Малої опери".

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Мала опера, вул. Дегтяріська, 5

Коли: 29 листопада 18:00

Програма:

Мирослав Скорик. Сюїта «Гуцульський триптих» для симфонічного оркестру (1965)

Авет Тертерян. Симфонія № 3 для великого симфонічного оркестру, дудуків і зурн (1975)

Гія Канчелі. ... à la Duduki для брас-квінтету та оркестру (1995)

Ніколоз Рачвелі. Тhe silver sun / Срібне сонце для симфонічного оркестру (2018)

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Національна філармонія Україна, Володимирський узвіз, 2

Коли: 29 листопада 18:00

Субота

Шефи підготували для вас ексклюзивні сніданки: фокача з мортаделлою, а також фокача зі скремблом та кімчі (креветка/копчена курка на вибір). Ще будуть десерти – кардамоновий бріош та марітоццо з матчею Mona Bake, гарбузовий пай та галета з морквою.

Ціна: вхід вільний, оплата тільки за їжу

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5 в

Коли: 30 листопада 10:00

На маркеті ви зможете вигідно можна купити обновки для вашого гардероба: теплий одяг, комфортне взуття, аксесуари, прикраси та косметику. А ще — багато краси для вашого дому: кераміку, текстиль, декор, свічки, книги, канцелярію та іграшки. І, звісно ж, крафтові продукти для вашого столу: солодощі, напої, сири й мʼясні вироби, соуси та джеми.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 30 листопада – 1 грудня з 10:00

Захід займе два павільйони — один великий техноангар, де відбудеться "рейв майбутнього", та менший майданчик — для більш авангардних концертів і музичних експериментів.

Щоб перейти з одного павільйону в інший треба буде вийти у 90-метровий коридор зі стелею у кілька поверхів. Він перетвориться на яскраву вулицю майбутнього з багатошаровими та багатоповерховими кіберпанк-інсталяціями прямо всередині будівлі. Також на цій вулиці розмістяться бари і фудкорти.

Розклад виступів на субота на неділю дивіться за посиланням.

Ціна: від 1100 грн. Квитки

Де: Кіностудія ім. Олександра Довженка, вул. Олександра Довженка 4

Коли: 30 листопада – 1 грудня з 15:00

На вечірці запалюватимуть Deepside, Fleming та Dmit Kitz. Також організатори збирати кошти на адаптивний одяг для поранених військових.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 30 листопада 18:00

Неділя

На вас чекає барахолка, класні діджеї та збір на Сили Оборони.

Ціна: вільний донат

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: 1 грудня з 12:00

На вас чекають чуттєві та пронизливі історії, що намагаються переосмислити війну очима людей різних професій та віку, долю яких змінило повномасштабне вторгнення. Ці фільми є спостереженням за життям у всіх його проявах – болючих, смішних, іноді навіть суперечливих.

Ціна: вхід вільний, реєстрація за посиланням

Де: "Сенс" на Хрещатику, вул. Хрещатик, 34

Коли: 1 грудня 14:00

Після перегляду на глядачів чекає дискусія на тему "Локальні медіа як рушії суспільних змін" за участі команди фільму — режисера Романа Бондарчука та продюсерки Дар'ї Аверченко, а також представників місцевих медіа.



Модеруватиме дискусію Макс Щербина — сценарист, редактор і співведучий медіапроекту "Телебачення Торонто".

Фільм розповідає про науковця природничого музею Юру, який стає свідком навмисного підпалу лісу. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. Адже на носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.

Ціна: 180 грн. Квитки

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 1 грудня 15:00

Фото: Лідія Тропман, wannapie.kyiv, Всі.Свої, facebook.com/blackfactoryfestival, dmitkitz, Подільський шук,