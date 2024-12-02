Київрада планує передати ще одну земельну ділянку біля "Лісової" для будівництва ТРЦ

25
Валерія Гуржий
share share

Київрада отримала на розгляд проєкт рішення про передачу земельної ділянки біля станції метро "Лісова" на вулиці Кіото, 10, під будівництво торгового комплексу.

Йдеться про ділянку площею майже 0,4 га, яка розташованавздовж Броварського проспекту та оцінюється у 23,1 мільйона гривень. А її цільовим призначенням є будівництво та обслуговування будівель торгівлі.

Ділянку планують передати ТОВ "Женсан". Поруч з цією ділянкою дана компанія має ще одну ділянку, яка перебуває у них в оренді до 2030 року.

Саме на цій ділянці у 2019 році анонсували проєкт ТРЦ "Лісовий" у рамках реконструкції входу та виходу зі станції метро "Лісова". ТРЦ планували побудувати на семи гектарах із загальною площею комплексу близько 300 тисяч квадратних метрів. Проте, ДАБІ не дала дозволу на будівництво через невідповідність до Генплану Києва.

Після цього будівництво зупинилося.

Фото: kyiv.comments

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 грудня 2024
share share
7 вистав грудня у київських театрах 7 вистав грудня у київських театрах Проєкт від української Makhno Studio переміг на Dezeen Awards 2024 Проєкт від української Makhno Studio переміг на Dezeen Awards 2024 Без смуги для громадського транспорту та велодоріжок: Що не так з Подільсько-Воскресенським мостом Без смуги для громадського транспорту та велодоріжок: Що не так з Подільсько-Воскресенським мостом На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine”: вона присвячена незламності українського телекому На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine”: вона присвячена незламності українського телекому
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.