Київрада планує передати ще одну земельну ділянку біля "Лісової" для будівництва ТРЦ

Київрада отримала на розгляд проєкт рішення про передачу земельної ділянки біля станції метро "Лісова" на вулиці Кіото, 10, під будівництво торгового комплексу.

Йдеться про ділянку площею майже 0,4 га, яка розташованавздовж Броварського проспекту та оцінюється у 23,1 мільйона гривень. А її цільовим призначенням є будівництво та обслуговування будівель торгівлі.

Ділянку планують передати ТОВ "Женсан". Поруч з цією ділянкою дана компанія має ще одну ділянку, яка перебуває у них в оренді до 2030 року.

Саме на цій ділянці у 2019 році анонсували проєкт ТРЦ "Лісовий" у рамках реконструкції входу та виходу зі станції метро "Лісова". ТРЦ планували побудувати на семи гектарах із загальною площею комплексу близько 300 тисяч квадратних метрів. Проте, ДАБІ не дала дозволу на будівництво через невідповідність до Генплану Києва.

Після цього будівництво зупинилося.

Фото: kyiv.comments