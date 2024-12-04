Куди піти у Києві 6-8 грудня: O.Torvald, Кажанна, гаражний розпродаж та маркет вінтажу

Протягом 6-8 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких концерти гурту O.Torvald та співачки Кажанна, гаражний розпродаж, маркет вінтажу та українських брендів, вечірки у Closer та Куренях, спецпоказ фільму "Морена" та багато іншого.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На концерті прозвучать пісні з альбому "Втома", головні хіти попередніх років та довгоочікувані прем’єри. У рамках концерту також відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.

Ціна: від 750 грн. Квитки

Де: Stereo Plaza, пр-т Лобановського, 119

Коли: 6 грудня 19:00

Субота

Цього разу на маркеті будуть представлені як особливі айтеми з архівних колекцій, так і базові речі з великими знижками. Серед учасників маркету: Anna October, Etnodim, Ienki Ienki, Nadiia, Katimo, German, Bobkova, Jul, Lutiki, Londi, Paskalта інші.

Частину виручених коштів команда передасть БФ "‎Тета", що допомагає зібрати кошти 12 окремому загону спецпризначення на засоби протиповітряної оборони.

Ціна: вхід вільний

Де: М17 на вулиці Антоновича, 102-104

Коли: 7 грудня з 11:00 до 20:00

Лекції, які можна буде послухати цьогоріч:

премія із захисту миру: Катерина Шаванова поділиться інсайтами про те, "Як Японія та Україна стали головними експертами в радіаційній галузі";

економіка: Тимофій Брік відповість на питання "Чому нації занепадають, як ясла повні";

література: Богдана Романцова проведе лекцію на тему "Осмислення жорстокості, покори, спротиву та прийняття";

хімія: Олексій Нипорко розкриє тему "Білок очима комп’ютера: передбачення як точна наука".

Ціна: від 1500 грн. Квитки

Де: Онлайн або у I-HUB, вул. Хрещатик, 10

Коли: 7 грудня з 11:00

На події ви зможете познаймотися з опішнянською їжею у баченні шефині та з мистецькою і ужитковою керамікою історичного осередку українського гончарства, твореною сучасними гончарами та малювальницями краю, у курованій підбірці дослідниці Полтавщини. Ви зможете купити опішнянські глечики, куманці, тарілки, миски, левики, баранці та інші зооморфні скульптури.

Також на вас чекає опішнянська качана каша з гарбузом, тепла булочка з малиновим маслом, гнічена слива з волоським горіхом, верещака на терновій гілці та галушки з вишнями.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а

Коли: 7-8 грудня з 11:00

Програма буде насиченою унікальним селектом прикрас, речей для дому та одягу. 15% виручених з продажу коштів організатори та сейлери події передадуть ЗСУ.

Ціна: вхід 200 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 7-8 грудня з 12:00

На сольному стендап концерті засновника "Підпільного стендапу" Свята Загайкевича під зназвою What a Day будуть нові жарти, а також й ті, що ви вже чули. Комік обіцяє, що все буде смішно, смішно, дуже смішно.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Сцена 6, вул. Васильківська, 1

Коли: 7 грудня 19:00

Лайнап:

Субота

Artefakt live (NL)

Igor Glushko

Vera Logdanidi

Неділя

Béllis

Lvcerate

Pymin live

Ship Her Son live

Ціна: для власників квитків на фестиваль – вхід безкоштовний. Для всіх інших: квитки на вході до 19:00 – 300 грн; після 19:00 – 450 грн

Де: Сloser, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 7-8 грудня 17:00

На вечірці, яка проходитиме у внутрішньому просторі, де тепло та затишно запалюватимуть - Off night b2b, Aidentique та Kroft.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 7 грудня з 18:00

На першому сольному концерті співачки Кажанна, ви почуєте пісні "Пазл", "Плач", "Жалі" та "Ти гірка", а також нові невідомі досі пісні. А ще на події співачка представить свій дебютний альбом "Рукокрила".

Ціна: від 590 грн. Квитки

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 7 грудня 19:00

Неділя

Показ відбудеться за участі творчої групи – актора, стендапера та сценариста Іллі Валянського та Олени Яковенко – директорки Ganza film на момент зйомок "Морени".

Ціна: 170 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 8 грудня 15:00

Фото: kavun_plt, eatmyvintageua, anna_october_, donttakefake, aidentique,