Куди піти у Києві 6-8 грудня: O.Torvald, Кажанна, гаражний розпродаж та маркет вінтажу
Протягом 6-8 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких концерти гурту O.Torvald та співачки Кажанна, гаражний розпродаж, маркет вінтажу та українських брендів, вечірки у Closer та Куренях, спецпоказ фільму "Морена" та багато іншого.
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Концерт гурту O.Torvald
На концерті прозвучать пісні з альбому "Втома", головні хіти попередніх років та довгоочікувані прем’єри. У рамках концерту також відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.
Ціна: від 750 грн. Квитки
Де: Stereo Plaza, пр-т Лобановського, 119
Коли: 6 грудня 19:00
Субота
Гаражний розпродаж українських брендів у М17
Цього разу на маркеті будуть представлені як особливі айтеми з архівних колекцій, так і базові речі з великими знижками. Серед учасників маркету: Anna October, Etnodim, Ienki Ienki, Nadiia, Katimo, German, Bobkova, Jul, Lutiki, Londi, Paskalта інші.
Частину виручених коштів команда передасть БФ "Тета", що допомагає зібрати кошти 12 окремому загону спецпризначення на засоби протиповітряної оборони.
Ціна: вхід вільний
Де: М17 на вулиці Антоновича, 102-104
Коли: 7 грудня з 11:00 до 20:00
Nobilitet з лекціями про науку та суспільство
Лекції, які можна буде послухати цьогоріч:
- премія із захисту миру: Катерина Шаванова поділиться інсайтами про те, "Як Японія та Україна стали головними експертами в радіаційній галузі";
- економіка: Тимофій Брік відповість на питання "Чому нації занепадають, як ясла повні";
- література: Богдана Романцова проведе лекцію на тему "Осмислення жорстокості, покори, спротиву та прийняття";
- хімія: Олексій Нипорко розкриє тему "Білок очима комп’ютера: передбачення як точна наука".
Ціна: від 1500 грн. Квитки
Де: Онлайн або у I-HUB, вул. Хрещатик, 10
Коли: 7 грудня з 11:00
Поп-ап з їжею та керамікою в Avangarden
На події ви зможете познаймотися з опішнянською їжею у баченні шефині та з мистецькою і ужитковою керамікою історичного осередку українського гончарства, твореною сучасними гончарами та малювальницями краю, у курованій підбірці дослідниці Полтавщини. Ви зможете купити опішнянські глечики, куманці, тарілки, миски, левики, баранці та інші зооморфні скульптури.
Також на вас чекає опішнянська качана каша з гарбузом, тепла булочка з малиновим маслом, гнічена слива з волоським горіхом, верещака на терновій гілці та галушки з вишнями.
Ціна: вхід вільний
Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а
Коли: 7-8 грудня з 11:00
Маркет вінтажу та українських брендів
Програма буде насиченою унікальним селектом прикрас, речей для дому та одягу. 15% виручених з продажу коштів організатори та сейлери події передадуть ЗСУ.
Ціна: вхід 200 грн
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 7-8 грудня з 12:00
Сольний стендап концерт Свята Загайкевича
На сольному стендап концерті засновника "Підпільного стендапу" Свята Загайкевича під зназвою What a Day будуть нові жарти, а також й ті, що ви вже чули. Комік обіцяє, що все буде смішно, смішно, дуже смішно.
Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: Сцена 6, вул. Васильківська, 1
Коли: 7 грудня 19:00
Епілог фестивалю Black! Factory у Closer
Лайнап:
Субота
- Artefakt live (NL)
- Igor Glushko
- Vera Logdanidi
Неділя
- Béllis
- Lvcerate
- Pymin live
- Ship Her Son live
Ціна: для власників квитків на фестиваль – вхід безкоштовний. Для всіх інших: квитки на вході до 19:00 – 300 грн; після 19:00 – 450 грн
Де: Сloser, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 7-8 грудня 17:00
Вечірка у Куренях
На вечірці, яка проходитиме у внутрішньому просторі, де тепло та затишно запалюватимуть - Off night b2b, Aidentique та Kroft.
Ціна: від 400 грн. Квитки
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 7 грудня з 18:00
Концерт співачки Кажанна
На першому сольному концерті співачки Кажанна, ви почуєте пісні "Пазл", "Плач", "Жалі" та "Ти гірка", а також нові невідомі досі пісні. А ще на події співачка представить свій дебютний альбом "Рукокрила".
Ціна: від 590 грн. Квитки
Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 7 грудня 19:00
Неділя
Спеціальний показ фільму "Морена"
Показ відбудеться за участі творчої групи – актора, стендапера та сценариста Іллі Валянського та Олени Яковенко – директорки Ganza film на момент зйомок "Морени".
Ціна: 170 грн. Квитки
Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 8 грудня 15:00
Фото: kavun_plt, eatmyvintageua, anna_october_, donttakefake, aidentique,